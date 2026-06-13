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Готується закон про спеціальний статус прифронтових території

Денис Молотов
Денис Молотов
Готується закон про спеціальний статус прифронтових території
Фото: голова Офісу президента України (ОПУ) Кирило Буданов.

В Україні готують закон про спеціальний правовий статус прифронтових територій. Документ буде регулювати особливості функціонування регіонів, що перебувають під постійною загрозою бойових дій, та передбачити системну державну підтримку. Про це у п’ятницю, 12 червня, повідомив голова Офісу президента України (ОПУ) Кирило Буданов.

Він розповів, що питання підтримки прифронтових територій обговорили під час координаційної наради за участі представників уряду, профільних відомств та народних депутатів під головуванням прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. За підсумками зустрічі ініційовано створення міжвідомчої робочої групи, яка має напрацювати комплексний закон про спеціальний правовий статус прифронтових територій.

Масштаби проблеми та ключові виклики для регіонів

Буданов розповів, що у прифронтових регіонах проживають понад 6 мільйонів українців. Держава прагне створити для них стабільні умови існування.

📢 «Ситуація на прифронтових територіях кардинально відрізняється від глибокого тилу, тому тимчасові рішення тут більше не працюють», – наголосив він.

Під час координаційної наради учасники детально окреслили коло найбільш гострих проблем, які потребують негайного законодавчого врегулювання.

Майбутній правовий статус має розв’язати такі системні виклики:

  • забезпечення надійного захисту об’єктів критичної енергетичної інфраструктури від постійних обстрілів;
  • подолання значного дефіциту місцевих бюджетів громад, які втратили податкові надходження;
  • усунення нерівності соціальних виплат для внутрішньо переміщених осіб у різних регіонах країни;
  • відсутність належних державних гарантій безпеки для працівників, які обслуговують об’єкти критичної інфраструктури.
Поточні евакуаційні заходи в областях

Розробка нового законодавчого акта відбувається на тлі ускладнення безпекової ситуації в зоні безпосереднього зіткнення з противником. Регіональна влада змушена реагувати на поточні загрози для цивільного населення.

Нагадаємо, напередодні голова Запорізької ОВА закликав евакуйовуватись мешканців окупованої території. Керівництво області наголошує на важливості виїзду громадян до більш безпечних регіонів, де вони мають можливість отримати комплекс соціальної та економічної допомоги.

👉 Також стало відомо, що окупаційні російські сили були змушені офіційно заборонити рух військових вантажів ключовою стратегічною трасою, що з’єднує тимчасово окуповані українські міста Маріуполь на Донеччині та Сімферополь у Криму. Причиною такого кроку стали безперервні та нищівні удари українських FPV-дронів і безпілотників-камікадзе великої дальності. Внаслідок повітряних атак загальний трафік на південному напрямку обвалився на понад 70%.

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