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Зеленський підписав закон про виключення російської мови з Європейської хартії

Денис Молотов
Денис Молотов
Зеленський підписав закон про виключення російської мови з Європейської хартії
Ілюстративне фото з відкритих джерел / шостий президент України В.О. Зеленський.

Шостий президент України В.О. Зеленський підписав закон, яким російську мову виключають з переліку тих, щодо яких Україна зобов’язана виконувати європейські правила щодо захисту мов корінних народів і національних спільнот. Про це офіційно повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

📢 «Це важливе рішення для захисту українського мовного простору та виконання наших європейських зобов’язань. російську мову вилучено з переліку мов, до яких Україна застосовує положення Хартії. Це справедливе й закономірне рішення. Мова держави-агресора не може користуватися інструментами захисту», – пояснив спікер.

Руслан Стефанчук окремо наголосив, що Україна завжди поважає мовне та культурне різноманіття. Проте наша держава мала повністю усунути будь-яку юридичну можливість для продовження російського імперського впливу.

Суть законодавчих змін та призначення Хартії

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила цей закон на початку грудня 2025 року. Цьому рішенню передував тривалий та ґрунтовний процес обговорення у профільних комітетах парламенту.

У підписаному документі йдеться про такі ключові правові аспекти:

  • уточнення офіційного перекладу Європейської хартії регіональних або міноритарних мов;
  • повне вилучення з національного ратифікаційного закону російської мови;
  • вилучення з переліку згадок про «неіснуючу молдавську мову».

Сама Європейська хартія регіональних або міноритарних мов свого часу була створена заради підтримки виключно загрожених чи зникаючих мов. Йдеться про мови, якими наразі говорить невелика кількість людей. Держави, що свого часу доєднувалися до цієї Хартії, мали самостійно визначити перелік таких мов для захисту.

Статистика порушень мовного законодавства

Захист державної мови в Україні контролюється на всіх рівнях. За офіційними даними, зафіксовано випадки невиконання діючих норм підприємцями та посадовцями.

Як повідомлялося раніше, за порушення мовного законодавства у 2025 році уповноважені органи наклали 95 штрафів. Загальна сума фінансових стягнень з правопорушників склала 368,9 тисячі гривень.

👉 За час війни в Україні мова стала не лише засобом спілкування, а й символом спротиву, ідентичності та безпеки. Українська мова — це маркер державності, і її захист є природною реакцією на століття русифікації та агресію росії.

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