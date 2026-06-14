ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВІЙНА
ВІЙНА

Полювання на цивільних: ворог здійснив атаки дронами на Запорізький район

Денис Молотов
Денис Молотов
Полювання на цивільних: ворог здійснив атаки дронами на Запорізький район
Фото ілюстративне / Запорізька ОВА / 14.06.2026

російські військові атакували цивільні автомобілі у Кушугумі на Запоріжжі. Внаслідок обстрілу поранень зазнали троє осіб. Про це офіційно повідомив голова ОВА Іван Федоров у неділю, 14 червня.

Війська країни-агресора продовжують цілеспрямований терор проти мирного населення. Ворог використовує безпілотні літальні апарати для ударів по приватному автотранспорту громадян.

📢 «Ворог полює на цивільних: три людини поранені внаслідок ворожих атак на Запорізький район. російські дрони атакували легкові автівки у Кушугумі», – зазначив Федоров.

Перший ворожий удар припав на легкові автомобілі місцевих мешканців у селищі Кушугум. Начальник ОВА уточнив, що внаслідок ворожої атаки поранень зазнали 49- річний та 53-річний чоловіки, а також жінка 55 років. Нині усім постраждалим громадянам медики оперативно надають необхідну медичну допомогу.

Удар у селі Біленьке та списки постраждалих
Полювання на цивільних: ворог здійснив атаки дронами на Запорізький район 01
Фото ілюстративне / Запорізька ОВА / 14.06.2026

Також пізніше очільник ОВА додав нові дані про черговий обстріл іншого населеного пункту області. За новими повідомленнями, одна людина загинула, ще четверо – поранені внаслідок ворожої атаки на Запорізький район. росіяни атакували fpv-дроном автівку у Біленькому. Внаслідок удару загинула 73-річна жінка.

Загалом під час сьогоднішніх обстрілів автомобілів у Запорізькій області постраждали:

  • 73-річна жінка — загинула на місці від отриманих травм під час удару у селі Біленьке;
  • 49-річний та 53-річний чоловіки — отримали поранення різного ступеня важкості у селищі Кушугум;
  • 55-річна жінка — зазнала травм під час обстрілу автомобіля в Кушугумі;
  • жінки віком 73, 74 та 68 років — поранені внаслідок вибуху безпілотника у Біленькому;
  • 74-річний чоловік — отримав осколкові поранення під час атаки на авто у Біленькому.
Масовані обстріли інших регіонів України

Ворожа вогнева активність протягом доби фіксувалася і в інших областях країни. Окупаційна російська армія завдала ударів по житлових кварталах та об’єктах інфраструктури.

Нагадаємо, війська рф вдень обстріляли Дніпро. Внаслідок цього обстрілу поранень зазнали семеро осіб, їм надають допомогу.

Також внаслідок російських атак на Сумську область протягом минулої доби загинули дві жінки, ще четверо осіб зазнали поранень. Правоохоронці продовжують ретельно документувати наслідки чергових злочинів окупантів.

👉 Протягом минулої доби російські війська активізували штурмові дії вздовж усієї лінії фронту. Загалом зафіксовано 229 бойових зіткнень, найбільше атак ворог здійснив на Покровському напрямку.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Сіверськодонецька МВА спрямувала майже 800 тисяч гривень військовослужбовцям громади

ЛУГАНЩИНА

Українське посольство просить Люксембург скасувати концерт росіянки Нетребко через підтримку рф

ПОДІЇ

росіяни вдарили по залізничному депо у Конотопі

ВІЙНА

Луганщина взяла участь у конференції «Освіта нової України 2.0»

ЛУГАНЩИНА

ЗСУ завдали ударів по чотирьох мостах до Криму

ВАЖЛИВО

Для ефективної інтеграції та адаптації переселенців: Чмирівська СВА запустила спільні проєкти на Рівненщині

ЛУГАНЩИНА

Україна ріже логістику росіян на півдні – чи наближає це звільнення Херсонщини та Криму

ПОДІЇ

Наслідки атаки російського «шахеда» по пасажирах на зупинці у Запоріжжі

ВАЖЛИВО

Обвинувальний акт щодо колишньої судді на Луганщині скеровано до суду

КРИМІНАЛ

Оборонна промисловість – драйвер економіки: як виробники зброї масштабуються завдяки реінвестуванню

ПОДІЇ

Рятувальники ДСНС потрапили під повторний обстріл на Сумщині

ВІЙНА

Даян Френсіс: Україна вплинула на політичні зміни у Вірменії, але росія зберігає тиск

ІНТЕРВ'Ю ЕКСКЛЮЗИВ

Удар по Чонгару та паніка на “Кримському мосту”

ВАЖЛИВО

Дрони уразили логістичні хаби російських військ на Луганщині

ВАЖЛИВО

Особливості житлової політики та соціального захисту Коломийчиської громади

ЛУГАНЩИНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип