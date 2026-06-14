Полювання на цивільних: ворог здійснив атаки дронами на Запорізький район

російські військові атакували цивільні автомобілі у Кушугумі на Запоріжжі. Внаслідок обстрілу поранень зазнали троє осіб. Про це офіційно повідомив голова ОВА Іван Федоров у неділю, 14 червня.

Війська країни-агресора продовжують цілеспрямований терор проти мирного населення. Ворог використовує безпілотні літальні апарати для ударів по приватному автотранспорту громадян.

📢 «Ворог полює на цивільних: три людини поранені внаслідок ворожих атак на Запорізький район. російські дрони атакували легкові автівки у Кушугумі», – зазначив Федоров.

Перший ворожий удар припав на легкові автомобілі місцевих мешканців у селищі Кушугум. Начальник ОВА уточнив, що внаслідок ворожої атаки поранень зазнали 49- річний та 53-річний чоловіки, а також жінка 55 років. Нині усім постраждалим громадянам медики оперативно надають необхідну медичну допомогу.

Удар у селі Біленьке та списки постраждалих

Також пізніше очільник ОВА додав нові дані про черговий обстріл іншого населеного пункту області. За новими повідомленнями, одна людина загинула, ще четверо – поранені внаслідок ворожої атаки на Запорізький район. росіяни атакували fpv-дроном автівку у Біленькому. Внаслідок удару загинула 73-річна жінка.

Загалом під час сьогоднішніх обстрілів автомобілів у Запорізькій області постраждали:

73-річна жінка — загинула на місці від отриманих травм під час удару у селі Біленьке;

— загинула на місці від отриманих травм під час удару у селі Біленьке; 49-річний та 53-річний чоловіки — отримали поранення різного ступеня важкості у селищі Кушугум;

— отримали поранення різного ступеня важкості у селищі Кушугум; 55-річна жінка — зазнала травм під час обстрілу автомобіля в Кушугумі;

— зазнала травм під час обстрілу автомобіля в Кушугумі; жінки віком 73, 74 та 68 років — поранені внаслідок вибуху безпілотника у Біленькому;

— поранені внаслідок вибуху безпілотника у Біленькому; 74-річний чоловік — отримав осколкові поранення під час атаки на авто у Біленькому.

Масовані обстріли інших регіонів України

Ворожа вогнева активність протягом доби фіксувалася і в інших областях країни. Окупаційна російська армія завдала ударів по житлових кварталах та об’єктах інфраструктури.

Нагадаємо, війська рф вдень обстріляли Дніпро. Внаслідок цього обстрілу поранень зазнали семеро осіб, їм надають допомогу.

Також внаслідок російських атак на Сумську область протягом минулої доби загинули дві жінки, ще четверо осіб зазнали поранень. Правоохоронці продовжують ретельно документувати наслідки чергових злочинів окупантів.

👉 Протягом минулої доби російські війська активізували штурмові дії вздовж усієї лінії фронту. Загалом зафіксовано 229 бойових зіткнень, найбільше атак ворог здійснив на Покровському напрямку.