Масований обстріл Сум: окупанти вдарили з далекобійної артилерії

російські агресори здійснили масований удар по Сумах, попередньо, з далекобійної артилерії. Шестеро людей зазнали поранень, повідомив очільник ОВА Олег Григоров у Телеграм у п’ятницю, 12 червня. Військові країни-агресора продовжують тероризувати прикордонний регіон, завдаючи ударів по житлових кварталах обласного центру.

📢 «За попередніми висновками, обстріл армія рф здійснила з далекобійного артилерійського озброєння… Зафіксовано вісім влучань у східній частині міста… Внаслідок атаки постраждали шестеро мешканців міста. Важке поранення отримав 56-річний чоловік. Він перебуває у лікарні, медики надають усю необхідну допомогу», – написав він.

Наслідки ворожих прильотів та стан постраждалих

Зафіксовано 8 влучань у східній частині міста. Олег Григоров додав, що двох людей літнього віку доставили до медичного закладу. Після надання допомоги вони лікуватимуться амбулаторно. Інші отримали допомогу без госпіталізації.

Внаслідок масованого артилерійського обстрілу у Сумах зафіксовано значні руйнування. Під вогневий удар потрапив цілий ряд цивільних об’єктів.

Зокрема, за офіційною інформацією, у місті пошкоджені:

житлові будинки;

нежитлові приміщення різного призначення;

приватний та громадський транспорт;

місцеві магазини;

інші об’єкти цивільної інфраструктури.

В ОВА зазначили, вже втретє з початку року росіяни атакували Сумську громаду з далекобійної артилерії.

📢 «Такі атаки спрямовані не лише на руйнування інфраструктури, а й на психологічний тиск на людей. Сумщина живе в умовах постійної загрози. Надважливо зберігати пильність і бути готовими швидко реагувати на небезпеку. Бережіть себе та своїх близьких», – додав очільник ОВА.

Оперативна ліквідація наслідків підрозділами ДСНС

Також про наслідки ворожого удару офіційно повідомили рятувальники ДСНС, які оперативно прибули на місця влучань для ліквідації загорянь та порятунку громадян.

📢 «Через ранкову атаку по Сумах співробітникам ДСНС довелося одночасно працювати на трьох різних локаціях. Рятувальники ліквідували пожежу, що виникла у триповерховому житловому будинку. За іншими адресами проводили обстеження територій, транспортували травмованого чоловіка до карети швидкої допомоги, а також забезпечували пожежну безпеку. Попередньо відомо, що внаслідок атаки постраждало 6 громадян», – йдеться у повідомленні.

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Попередні обстріли інфраструктури та атаки дронів

Варто додати, що ситуація в регіоні та на підступах до столиці залишається напруженою. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вночі рашисти вдарили по об’єктах Укрзалізниці у Сумській області. Внаслідок тієї атаки одна працівниця загинула, а інша – отримала травми.

А в Бориспільському районі Київщини рятувальники ліквідували пожежу площею 2000 кв. м, що виникла внаслідок російського удару дроном по об’єкту інфраструктури.