росіяни вдарили по залізничному депо у Конотопі

Окупаційні російські війська вдарили реактивними безпілотниками типу «Шахед» по залізничному депо у Конотопі Сумської області. Внаслідок цього обстрілу один працівник залізниці загинув, а ще четверо отримали поранення різного ступеня важкості. Про це повідомив голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський на своїй офіційній сторінці в мережі Facebook у четвер, 11 червня.

Подробиці атаки реактивних БпЛА

Керівник відомства розкрив деталі ранкового інциденту. Через високу швидкість ворожих літальних апаратів та близькість міста до державного кордону люди не мали достатньо часу для переходу в безпечні місця.

📢 «Маємо жорсткий ворожий удар по Конотопу – по залізничному депо. “Шахеди” попередньо реактивні, близько до кордону – й від попередження не всі встигли перейти в укриття. Це детально по секундах розбираємо», – написав він.

Дані про постраждалих залізничників

Голова «Укрзалізниці» додав, що всі поранені залізничники наразі перебувають під наглядом медиків у лікарні.

📢 «Одна наша колега загинула під час цього удару. Четверо колег отримали травми, з ними поруч в лікарні перебувають наші люди, надається вся необхідна допомога», – зазначив він у дописі.

Масштаби обстрілів та подібні інциденти

Нагадаємо, вранці 11 червня російська армія масовано атакувала об’єкти критичної інфраструктури в місті Конотопі. Внаслідок цих вибухів, окрім об’єктів залізниці, також була суттєво пошкоджена місцева газова мережа.

Варто додати, що це не перший випадок цілеспрямованих ударів по залізничній інфраструктурі за останній час. Як повідомлялося раніше, 30 травня у Запоріжжі ворожий безпілотник уразив тепловоз. Тоді під час виконання службових обов’язків загинув машиніст, а ще двоє працівників компанії зазнали важких травм.

У Сумах під час відбиття чергової повітряної атаки російський ударний дрон типу «шахед» впав на платформі місцевого залізничного вокзалу.