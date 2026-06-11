Нову серію ударів по об’єктах в Ірані завдали США

Збройні сили США, за безпосереднім розпорядженням президента Дональда Трампа, завдали нової серії ударів по об’єктах в Ірані. Іранські мас-медіа фіксували вибухи в кількох районах країни. Цю інформацію у четвер, 11 червня, подають Центральне командування збройних сил США (CENTCOM) та телеканал CNN.

Час проведення та офіційне обґрунтування операції

За офіційною заявою представників CENTCOM, удари припали на середу, 11 червня, о 17:15 за східним часом США (що відповідає півночі за київським часом).

Поточні військові операції пояснюються американською стороною як “заходи самооборони”. У відомстві наголошують, що це є відповіддю на “невиправдану та тривалу агресію” з боку Ірану. Американські сили атакували численні стратегічні цілі на території іранської держави.

Як зазначив представник США у коментарі для видання Axios, операції наразі зосереджені на порту Сірік, який розташований на півдні Ірану. Там військові кораблі здійснили низку прицільних ударів. Водночас місцеве агентство Mehr повідомило про активізацію протиповітряної оборони в західній частині Тегерана, тоді як у Тебризі було зафіксовано запуски іранських ракет.

Райони, де чутно вибухи

На основі офіційних зведень та повідомлень медіа зафіксовано такі райони, де чутно вибухи:

Порт Сірік на півдні Ірану – підтверджені удари американських військових кораблів.

Західна частина Тегерана – активована система ППО.

Тебриз – помічені запуски ракет зі сторони Ірану.

Нагадаємо, 10 червня США вже завдали ударів по Ірану у відповідь на збиття американського гелікоптера. Тоді масованим ударам піддалися стратегічні об’єкти в містах Кохестак, Сірік і Мінаб, розташованих на південному сході країни.