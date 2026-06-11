YouTube блокує рекламу коледжу на росії, де збирають дрони

Відеосервіс YouTube почав блокувати ролики з рекламою «Алабуги Політеха» – коледжу в Татарстані на росії, де учнів залучають до виробництва безпілотників, у тому числу типу «шахед». Про це заявив відомий блогер Олексій Губанов (Хесус).

📢 «Наразі відомо як мінімум про 61 заблоковане відео. Серед тих, хто вже потрапив під вилучення: telblog.net, КУБ, Ентоні Американець, ШТРЕБУХ, Асаф’єв Стас, PARADEEVICH CHILL та багато інших мільйонників», – зазначив Хесус у своєму повідомленні.

За його словами, відеоролики могли бути повністю видалені після юридичної скарги з боку державного органу чи іншої уповноваженої структури. Також на платформі YouTube повністю зник офіційний канал «Алабуги». За даними сервісу Web Archive, цей інтернет-ресурс ще минулого року був активним.

Масштаби рекламної кампанії та фінансові умови

До цього кроку рекламу коледжу вже встигли заблокувати в соціальних мережах TikTok та Twitch. Рекламну кампанію, в якій вперше прямо йшлося про те, що неповнолітні студенти коледжу збирають бойові дрони на заводі в особливій економічній зоні «Алабуга», запустили на початку весни.

Фінансовий бік залучення лідерів думок та студентів характеризується такими цифрами:

за публікацію подібних відеороликів спеціалізовані рекламні агенції пропонували блогерам від 250 тис. до 1,5 млн рублів;

у самій рекламі стверджувалося, що студенти отримують за безпосереднє збирання дронів від 150 до 350 тис. рублів на місяць;

пізніше керівник коледжу Ельвіра Фоміна на Петербурзькому міжнародному економічному форумі (ПМЕФ) заявила, що реальні зарплати молодих людей можуть сягати навіть 500 тис. рублів.

Санкційний тиск та військове розширення об’єкта

Як відомо, освітній центр «Алабуга Політех» наразі перебуває під жорсткими західними санкціями. У квітні 2026 року Європейський Союз запровадив персональні обмеження проти генерального директора ОЕЗ Тимура Шагівалєєва. Керівник установи раніше публічно називав це виробництво «найбільшим заводом ударних дронів у світі».

Журналісти Радіо Свобода у травні повідомляли, що за останній рік територія коледжу збільшилася на 340 гектарів. Крім того, на промисловому майданчику було розгорнуто щонайменше десять комплексів протиповітряної оборони.

На тлі масового залучення підлітків до збирання ударних безпілотників у Державній думі рф уже підготували спеціальні поправки. Вони офіційно скасовують діючі обмеження на працевлаштування неповнолітніх на виробництвах. Раніше такі підприємства вважалися шкідливими та небезпечними для здоров’я дітей.

Також повідомлялося, що Україна офіційно вимагає від YouTube заблокувати рекламу підсанкційного центру «Алабуга», де підлітків залучають до виготовлення ударних дронів. Нагадаємо, на базі цієї особливої економічної зони в Татарстані російська влада організувала масове виробництво ударних безпілотників.

👉 Раніше на росії зняли обмеження на доступ до популярної ігрової платформи Roblox Corporation та сервісу Roblox. Це рішення було ухвалене після того, як американська компанія виконала вимоги місцевого законодавства.