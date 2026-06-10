Звіт щодо захисту прав людини: виклики Луганщини та житлове питання ВПО

Представник Омбудсмана у Донецькій та Луганській областях Дмитро Михальов презентував важливий документ. Він представив керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації та громад області щорічну доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про стан додержання та захисту прав і свобод людини в Україні у 2025 році. Про це повідомила пресслужба луганської ОВА в середу, 10 червня.

Доповідач наголосив, що минулий рік став найсмертоноснішим від початку повномасштабної агресії російської федерації. Торік було вбито 2514 та поранено 12 142 цивільних громадян. Загалом за цей період рф відібрала життя у 15 172 цивільних, включно із 686 дітьми.

🔹 Стрімке зростання кількості звернень громадян

Під час презентації було відзначене значне зростання кількості звернень до Омбудсмана. Протягом року він отримав 152 592 звернення. Цей показник у 3,6 раза більший, ніж у 2022 році.

Найчастіше до Уповноваженого зверталися такі категорії громадян:

родини військовополонених та зниклих безвісти;

ветерани війни;

внутрішньо переміщені особи;

люди з інвалідністю та пенсіонери.

☎️ Для розширення можливостей прямої комунікації громадян з Офісом Уповноваженого було впроваджено новий інструмент. Для людей, які вимушено перебувають на ТОТ, запрацювала окрема «гаряча лінія» 1678. На цей номер уже надходять сотні звернень.

У постійному фокусі уваги правозахисників залишаються права дитини. Зокрема, йдеться про повернення неповнолітніх з окупації та депортації. Наразі в межах президентської програми Bring Kids Back на Батьківщину повернули 2134 українських дітей.

🔹 Ключові виклики та проблеми Луганської області

Окремо представник Омбудсмана зупинився на ключових викликах у Луганській області. Усі вони спричинені триваючою російською агресією.

Як зазначив доповідач: «Навіть в умовах війни питання дотримання прав не втрачають актуальності».

Протягом минулого року правозахисники отримали від мешканців Луганщини 145 звернень та 191 усне повідомлення. Найбільше скарг стосувалися порушень громадянських прав. Також громадян турбували соціальні та економічні питання.

🔹 Житлове питання та підтримка ВПО з Луганщини

Для луганців найбільш гострим залишається питання житла. Станом на початок червня на обліку в інших регіонах перебувають 209,4 тисячі внутрішньо переміщені особи з Луганщини. Більшість із них оселилися на Дніпропетровщині та у Києві.

Найбільшу категорію серед переселенців становлять люди працездатного віку – 110,2 тисячі осіб. Також серед ВПО є майже 40 тисяч пенсіонерів та понад 41 тисячі дітей.

У свою чергу, голова Луганської обласної державної адміністрації Олексій Харченко зазначив:

📢 «Питання житла залишається пріоритетом в нашій роботі. Ми продовжуємо шукати дієві механізми: від розширення фінансування пільгових кредитів до посиленої юридичної допомоги кожній родині ВПО».

Очільник ОВА нагадав, що компенсаційні механізми, такі як «єВідновлення», наразі не поширюються на обʼєкти, розташовані на окупованих територіях. Це суттєво ускладнює ситуацію для людей.

Утім, на регіональному рівні у 2025 році було затверджено 26 місцевих програм для вирішення житлових питань переселенців. У рамках обласної програми житлового кредитування ВПО з 2014 року минулоріч 176 родин отримали пільгові довгострокові кредити. Часткове погашення основної суми становило від 50 до 99,5 відсотка за рахунок обласного бюджету. На цю програму спрямували загалом понад 401 мільйон гривень.

🔹Захист прав дітей та інформаційні права

Найбільш складною та системною проблемою було визначено реалізацію права дітей на отримання статусу особи, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. До органів опіки та піклування Луганської області надійшло понад 34 тисячі таких заяв.

За підсумками доповіді Дмитро Михальов надав конкретні рекомендації керівництву Луганської ОДА:

Проаналізувати діяльність комунальних установ щодо доступності послуг.

Забезпечити громадам посильну практичну і методичну допомогу в оформленні статусу «дитина, яка постраждала внаслідок воєнних дій».

Окрему увагу було приділено й захисту інформаційних прав громадян. Перевіркою офіційних вебсайтів військових адміністрацій виявлено відсутність обовʼязкової інформації, зокрема щодо доступу до публічної інформації. Проте усі рекомендації щодо усунення системних порушень були успішно виконані.

1 з 7

👉 Також нагадаємо, що Боснія і Герцеговина офіційно підтвердила намір приєднатися до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, яких викрала росія. Відтак, ця балканська держава стала 50-ю учасницею глобальної ініціативи.