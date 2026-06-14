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Рятувальники ДСНС потрапили під повторний обстріл на Сумщині

Денис Молотов
Денис Молотов
Рятувальники ДСНС потрапили під повторний обстріл на Сумщині
Фото: наслідки російського удару на Сумщині / ДСНС України / 14.06.2026

Внаслідок російських ударів по Путивлю на Сумщині виникли пожежі у житловому секторі. Під час роботи рятувальників ворог завдав повторної атаки. Про це повідомила пресслужба ДСНС у неділю, 14 червня.

Окупаційна російська армія продовжує системно тероризувати прикордонні населені пункти області, застосовуючи тактику подвійних ударів для знищення цивільної інфраструктури та українських екстрених служб.

Масштабні руйнування та підступний повторний обстріл

Після першої атаки рф у місті виникли серйозні загоряння цивільних об’єктів. Співробітники ДСНС негайно виїхали на за викликом для приборкання вогню та порятунку майна громадян.

Внаслідок прильотів полум’я охопило кілька споруд у приватному секторі:

  • житлові оселі місцевих людей;
  • приватні автомобільні гаражі;
  • господарчі будівлі різного призначення.

Під час безпосереднього гасіння вогню російські війська повторно вдарили по місцю, де працювали рятувальники. На щастя, особовий склад встиг вчасно відійти у безпечне місце. Ніхто з надзвичайників під час цієї підступної атаки не постраждав. Попри постійну загрозу повторних ударів з боку ворога, усі осередки горіння врешті були повністю ліквідовані.

Ситуація в інших регіонах та загальні втрати за добу

Окупаційні війська протягом дня виявляли високу вогневу активність і в інших областях України, завдаючи шкоди житловій інфраструктурі та мирним жителям.

  • Нагадаємо, війська рф вдень обстріляли Дніпро. Внаслідок цього обстрілу поранень зазнали семеро осіб, усім потерпілим надають медичну допомогу.
  • Також внаслідок російських атак на Сумську область протягом минулої доби загинули дві жінки, ще четверо осіб зазнали поранень. Правоохоронці та представники влади продовжують фіксувати наслідки чергових воєнних злочинів окупантів на українській землі.
  • російські військові атакували цивільні автомобілі у Кушугумі на Запоріжжі. Внаслідок обстрілу поранень зазнали троє осіб.
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