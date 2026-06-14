Турбота в евакуації: особливості соціального захисту населення Білокуракинської громади

Білокуракинська селищна військова адміністрація (СВА) продовжує виконувати свої соціальні зобов’язання перед людьми. Підтримка внутрішньо переміщених осіб (ВПО) охоплює найважливіші сфери – напрямки соціального захисту населення, житлові питання, адміністративні послуги, допомогу ветеранам, сім’ям військовослужбовців і найбільш вразливим категоріям населення. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА.

📢 «Сьогодні наше головне завдання – бути поруч із людьми. Допомагати тим, хто втратив житло, підтримувати ветеранів і родини військовослужбовців, забезпечувати доступ до послуг та захищати права кожного жителя громади», – зазначає начальник Білокуракинської селищної військової адміністрації Віталій Антоненко.

🔹Сім місцевих програм та оздоровлення дітей

Станом на 1 червня 2026 року в громаді реалізується сім місцевих соціальних програм. Вони спрямовані на всебічну підтримку внутрішньо переміщених осіб, багатодітних родин, дітей, ветеранів війни, військовослужбовців та членів їхніх родин.

Програми охоплюють питання забезпечення житлових прав переселенців, надання матеріальної допомоги соціально вразливим категоріям населення, розвитку соціальних послуг, захисту прав дітей, а також підтримки ветеранів війни та членів сімей загиблих Захисників і Захисниць України.

Фінансову підтримку отримали люди, які потребували лікування, багатодітні родини, ветерани війни, військовослужбовці та члени їхніх сімей.

Особлива увага приділяється відпочинку молодого покоління. У межах Програми оздоровлення та відпочинку дітей Білокуракинської селищної територіальної громади у 2026 році передбачено 1 млн грн на придбання путівок та організацію перевезення вихованців до місця відпочинку і назад. Наразі закуплено 31 путівку до дитячого табору «Синевирське озеро» на Закарпатті.

📢 «Для наших дітей такі поїздки – це не лише відпочинок, а й можливість хоча б на деякий час повернутися до нормального дитинства, поспілкуватися з однолітками та відновити сили», – розповідає багатодітна мама з Білокуракинської громади Олена.

🔹Допомога ветеранам та родинам військовослужбовців

Окремим пріоритетом залишається соціальний захист українських Захисників і Захисниць. У громаді діє Комплексна програма підтримки військовослужбовців Білокуракинської селищної територіальної громади на 2025–2026 роки.

Упродовж перших п’яти місяців 2026 року місцева влада профінансувала такі напрямки:

виплати учасникам бойових дій, лікування після поранень, а також навчання дітей ветеранів на загальну суму 140 тис. грн;

відшкодування одному ветерану війни витрат на започаткування або відновлення власної справи в розмірі 50 тис. грн;

виплати дружинам та матерям військовослужбовців до Дня матері на загальну суму 60 тис. грн;

надання коштів на навчання дитині загиблого Захисника в розмірі 5 тис. грн.

🔹Житло: нові можливості за програмою «єОселя»

Для багатьох жителів громади війна розпочалася з втрати дому. Саме тому одним із ключових напрямів роботи стало забезпечення житлових прав внутрішньо переміщених осіб. У 2026 році затверджено Програму забезпечення житлових прав внутрішньо переміщених осіб Білокуракинської громади на 2026–2027 роки.

Ще одним важливим кроком стало впровадження місцевої програми компенсації частини першого внеску за державною іпотечною програмою «єОселя». Вона дозволяє переселенцям отримати додаткову фінансову підтримку для придбання власного житла та зробити шлях до нового дому більш реалістичним. У нинішніх умовах це не просто житлова програма, а можливість для родин повернути відчуття стабільності.

🔹Доступні послуги ЦНАП та гуманітарна допомога у Житомирі

Навіть після релокації громада зберегла доступ жителів до адміністративних сервісів. Сьогодні через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) доступно 98 видів послуг.

Профільний адміністратор наразі працює безпосередньо у Координаційному центрі допомоги ВПО Луганської області у місті Житомирі.

Результати роботи житомирського адмінвідділу з початку року характеризуються такими показниками:

мешканцям громади було офіційно надано 162 важливі адміністративні послуги;

фахівцями проведено понад 320 розгорнутих профільних консультацій для переселенців;

успішно актуалізовано особисті дані 131 мешканця громади в державних реєстрах.

У Координаційному центрі у Житомирі переселенці також можуть отримати продуктові набори, одяг, взуття та інші необхідні речі. Фахівці надають широкий спектр соціальних послуг: інформування, консультування, соціальний супровід та допомогу в оформленні документів.

🔹Психологічна підтримка та малі гранти

Роботу з підтримки людей посилює Центр життєстійкості Білокуракинської громади. Тут внутрішньо переміщені особи з Луганщини та мешканці Житомирщини можуть отримати психологічну підтримку та фахові консультації.

На початку 2026 року громаду включено до державного проєкту малих грантів для розвитку соціальних послуг сім’ям із дітьми. У межах проєкту фахівці Центру життєстійкості працюють із дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, допомагаючи їм розвивати життєві навички.

📢 «Після переїзду було складно починати все заново. Спілкування з психологом і зустрічі в Центрі життєстійкості допомогли повернути впевненість у собі та відчути підтримку інших людей», – ділиться переселенка з Білокуракинської громади Катерина.

Попри окупацію, Білокуракинська громада продовжує працювати для своїх людей і разом із ними будувати основу для майбутнього відновлення рідної землі.

📢 «Ми розуміємо, наскільки важливо сьогодні підтримати кожну родину, допомогти людям вирішувати житлові питання, отримувати соціальні послуги та відчувати, що громада залишається поруч», – наголошує начальник Білокуракинської селищної військової адміністрації Віталій Антоненко.

Для жителів Білокуракинської громади така підтримка дає змогу зберігати зв’язок із рідною громадою, відчувати впевненість у майбутньому та знати, що навіть далеко від дому вони не залишаються сам на сам зі своїми проблемами.

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👉 Також нагадаємо про особливості житлової політики та соціального захисту Коломийчиської громади, яка продовжує системно працювати над забезпеченням їхніх потреб – від житлових питань і компенсацій до медичної та психологічної підтримки.