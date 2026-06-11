Участь у саміті G7: Макрон офіційно запросив Зеленського

Президент Франції Еммануель Макрон запросив українського колегу Володимира Зеленського взяти участь у саміті G7 у вівторок, 16 червня. Головна мета особистої участі Зеленського — активно сприяти відновленню консенсусу серед лідерів «Великої сімки» щодо подальшої підтримки України. Про це у середу, 10 червня, повідомило видання Le Monde.

📢 «Ці дуже важливо для нас, тому що нам потрібно відновити консенсус у рамках G7 щодо підтримки України з різних аспектів війни, включаючи необхідність переговорів», – наголосив Макрон.

Французький лідер натякнув на наявність певних розбіжностей між офіційними позиціями європейських лідерів і американського президента Дональда Трампа.

Місце проведення, учасники та головні теми зустрічі

Цьогорічний саміт G7 відбудеться в місті Евіані, розташованому на південному сході Франції. Дипломатичний захід стартує у понеділок, 15 червня. На тлі майбутніх переговорів Верховний комісар ООН із прав людини Фолькер Тюрк офіційно закликав усіх учасників зустрічі зосередити особливу увагу на правах людини під час своїх внутрішніх дискусій.

Окрім Володимира Зеленського, на розширену зустріч лідерів також запрошені очільники таких держав:

Єгипту;

Саудівської Аравії;

Катару;

Об’єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ).

Головною темою майбутніх обговорень у Франції буде поточна війна на Близькому Сході. Зокрема, лідери розглянуть критичне питання можливого закриття стратегічної Ормузької протоки. Цей фактор суттєво впливає на світову економіку через різке зростання цін на паливо. Також під час заходу плануються окремі переговори щодо Ірану.

Позиція МЗС України та підготовка графіків

Речник українського МЗС Георгій Тихий під час брифінгу в Києві зазначив, що Україна завжди підтримує проведення двосторонніх зустрічей зі США. Проте наразі точні графіки лідерів держав ще узгоджуються дипломатичними відомствами.

📢 «Що стосується контактів зі Сполученими Штатами. Мабуть, ще ранувато говорити, тому що узгоджуються графіки лідерів, не лише нашого лідера, а й різних лідерів. Але ми завжди за контакти з американською стороною», – зазначив він.

Нещодавно Володимир Зеленський уже спілкувався з офіційними представниками Дональда Трампа. За словами речника МЗС, українська дипломатія прагне «вийти на хороші, великі новини, якраз у районі саміту G7».

Військова дипломатія та участь США

Раніше засоби масової інформації повідомляли, що шостий президент України В.О. Зеленський наприкінці цього місяця планує взяти участь у саміті G7 у Франції. Тоді метою поїздки називали обговорення важливих питань військової дипломатії та посилення систем протиповітряної оборони для ефективної протидії російським балістичним ракетам. Однак на той момент про офіційне запрошення на зустріч країн «Сімки» ще не йшлося.

Тим часом як повідомило агентство Bloomberg, у США президент Дональд Трамп уже офіційно підтвердив свою безпосередню участь у майбутньому заході.

Водночас європейські лідери готуються взяти ініціативу у переговорах стосовно завершення російсько-української війни. Вони активно координують свої спільні зусилля з Вашингтоном, про що окремо повідомили у Берліні.