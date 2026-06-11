Підтримка ВПО в евакуації: Біловодська СВА продовжує надавати допомогу

Біловодська селищна військова адміністрація (СВА) продовжує надавати матеріальну допомогу жителям громади, які потребують підтримки в складних життєвих обставинах. Фінансова програма спрямована на посилення соціального захисту найбільш вразливих категорій населення та військовослужбовців. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА.

Згідно з офіційними даними відомства, протягом поточного місяця цільову підтримку отримали 15 осіб. Загальна сума виділених з місцевого бюджету коштів склала 191 000 гривень.

📊 Категорії отримувачів та розподіл фінансових ресурсів

Місцева влада розподілила фінансові ресурси відповідно до поданих заяв та підтверджених потреб мешканців Луганщини.

Зокрема, бюджетні кошти у червні були виділені для таких категорій громадян:

п’ятьох осіб, які брали безпосередню участь у заходах із захисту України — на загальну суму 75 000 грн;

чотирьох осіб з інвалідністю внаслідок війни — на загальну суму 75 000 грн;

чотирьох осіб, які потребують тривалого медичного лікування або невідкладного хірургічного втручання — на загальну суму 31 000 грн;

одного військовослужбовця, який має статус учасника бойових дій (УБД) — у розмірі 5 000 грн;

однієї багатодітної сім’ї — у розмірі 5 000 гривень.

Продовження реєстрації на отримання виплат

Керівництво селищної військової адміністрації звертає увагу мешканців громади на те, що соціальна програма підтримки не зупиняється. Наразі о прийом нових заявок від громадян, які опинилися у складних життєвих обставинах, триває.

Для отримання консультацій щодо переліку необхідних документів та подання заяв мешканцям необхідно звертатися до уповноважених органів соціального захисту Біловодської громади.

👉 Також нагадаємо, що Сіверськодонецька МВА виплатила ще майже 800 000 гривень військовослужбовцям своєї релокованої громади, які виконують завдання у різних операційних зонах.