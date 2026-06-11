ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВПО
ВПО

Підтримка ВПО в евакуації: Біловодська СВА продовжує надавати допомогу

Денис Молотов
Денис Молотов
Підтримка ВПО в евакуації: Біловодська СВА продовжує надавати допомогу
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Біловодська селищна військова адміністрація (СВА) продовжує надавати матеріальну допомогу жителям громади, які потребують підтримки в складних життєвих обставинах. Фінансова програма спрямована на посилення соціального захисту найбільш вразливих категорій населення та військовослужбовців. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА.

Згідно з офіційними даними відомства, протягом поточного місяця цільову підтримку отримали 15 осіб. Загальна сума виділених з місцевого бюджету коштів склала 191 000 гривень.

📊 Категорії отримувачів та розподіл фінансових ресурсів

Місцева влада розподілила фінансові ресурси відповідно до поданих заяв та підтверджених потреб мешканців Луганщини.

Зокрема, бюджетні кошти у червні були виділені для таких категорій громадян:

  • п’ятьох осіб, які брали безпосередню участь у заходах із захисту України — на загальну суму 75 000 грн;
  • чотирьох осіб з інвалідністю внаслідок війни — на загальну суму 75 000 грн;
  • чотирьох осіб, які потребують тривалого медичного лікування або невідкладного хірургічного втручання — на загальну суму 31 000 грн;
  • одного військовослужбовця, який має статус учасника бойових дій (УБД) — у розмірі 5 000 грн;
  • однієї багатодітної сім’ї — у розмірі 5 000 гривень.
Продовження реєстрації на отримання виплат

Керівництво селищної військової адміністрації звертає увагу мешканців громади на те, що соціальна програма підтримки не зупиняється. Наразі о прийом нових заявок від громадян, які опинилися у складних життєвих обставинах, триває.

Для отримання консультацій щодо переліку необхідних документів та подання заяв мешканцям необхідно звертатися до уповноважених органів соціального захисту Біловодської громади.

👉 Також нагадаємо, що Сіверськодонецька МВА виплатила ще майже 800 000 гривень військовослужбовцям своєї релокованої громади, які виконують завдання у різних операційних зонах.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

На фронті відбулося 196 боєзіткнень, понад 50 штурмів на Покровському та Гуляйпільському напрямках – Генштаб

ВІЙНА

Далі для росії все буде тільки гірше: путін втратив шанс вийти з війни

ВАЖЛИВО

Норвегія профінансує виробництво морських дронів для ЗСУ

ВАЖЛИВО

На Київщині унаслідок атаки на молочний завод загинули чотири людини

ВАЖЛИВО

Запуск ракет і безпілотників: Іран атакував об’єкти США

ПОДІЇ

росія входить у “кінцеву стадію” воєнної економіки, резерви майже вичерпані – дослідження

ПОДІЇ

Підозру отримала зрадниця у «гібдд» окупованої Луганщини

КРИМІНАЛ

Наслідки атаки російського «шахеда» по пасажирах на зупинці у Запоріжжі

ВАЖЛИВО

Видобуток нафти ОПЕК впав до мінімуму за два десятиліття

ВАЖЛИВО

Звіт щодо захисту прав людини: виклики Луганщини та житлове питання ВПО

ЛУГАНЩИНА

OpenAI готує глобальний редизайн ChatGPT

ТЕХНОЛОГІЇ

Повернення українських дітей: Боснія і Герцеговина приєдналася до коаліції

ВЛАДА

Викрито служниць незаконної судової та правоохоронної систем на Луганщині

КРИМІНАЛ

Єврокомісія представила 21 пакет санкцій проти росії

ВАЖЛИВО

Федоров повідомив що з «єБалами» по окупантах за травень

ВЛАДА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип