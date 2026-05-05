У Дніпрі зросла кількість поранених працівників ТЦК

У Соборному районі Дніпра заходи з оповіщення військовозобов’язаних завершилися надзвичайною подією із застосуванням зброї. Місцевий житель відкрив вогонь по представниках територіального центру комплектування (ТЦК), внаслідок чого кількість постраждалих виявилася більшою, ніж повідомлялося спочатку.
Інцидент стався в понеділок, 4 травня 2026 року. За офіційними даними Дніпропетровського обласного ТЦК та СП, під час планової роботи мобільної групи один із громадян відреагував на вимоги працівників ТЦК агресією.
- Військовозобов’язаний чоловік дістав зброю та здійснив серію пострілів у бік працівників ТЦК.
- Нейтралізація стрільця: Чоловіка вдалося затримати безпосередньо на місці події до приїзду поліції. Зараз він перебуває під вартою, з ним працюють слідчі.
Оновлені дані про постраждалих
Первинна інформація від правоохоронних органів свідчила про двох поранених, проте після уточнення медичних даних у ТЦК підтвердили: травми різного ступеня тяжкості отримали троє працівників ТЦК.
Усім постраждалим надається необхідна медична допомога. Стан їхнього здоров’я наразі не розголошується з міркувань приватності та триваючого слідства.
Офіційна позиція та заклики
Командування обласного ТЦК закликає громадськість до стриманості та просить не поширювати маніпулятивні версії події.
📢 «Якщо у мережі з’являються відеоматеріали про нібито «зловживання» чи «порушення прав» з боку ТЦК та СП, закликаємо перевіряти джерела інформації. Не довіряйте маніпулятивним «вкидам», які можуть бути частиною ворожої пропаганди чи використовуватися для інформаційно-психологічного впливу», — йдеться у заяві центру.
За фактом нападу на працівників ТЦК відкрито кримінальне провадження. Затриманому може загрожувати тривалий термін ув’язнення.
