У Дніпрі зросла кількість поранених працівників ТЦК

У Соборному районі Дніпра заходи з оповіщення військовозобов’язаних завершилися надзвичайною подією із застосуванням зброї. Місцевий житель відкрив вогонь по представниках територіального центру комплектування (ТЦК), внаслідок чого кількість постраждалих виявилася більшою, ніж повідомлялося спочатку.

Інцидент стався в понеділок, 4 травня 2026 року. За офіційними даними Дніпропетровського обласного ТЦК та СП, під час планової роботи мобільної групи один із громадян відреагував на вимоги працівників ТЦК агресією.

Військовозобов’язаний чоловік дістав зброю та здійснив серію пострілів у бік працівників ТЦК.

Нейтралізація стрільця: Чоловіка вдалося затримати безпосередньо на місці події до приїзду поліції. Зараз він перебуває під вартою, з ним працюють слідчі.

Оновлені дані про постраждалих

Первинна інформація від правоохоронних органів свідчила про двох поранених, проте після уточнення медичних даних у ТЦК підтвердили: травми різного ступеня тяжкості отримали троє працівників ТЦК.

Усім постраждалим надається необхідна медична допомога. Стан їхнього здоров’я наразі не розголошується з міркувань приватності та триваючого слідства.

Офіційна позиція та заклики

Командування обласного ТЦК закликає громадськість до стриманості та просить не поширювати маніпулятивні версії події.

📢 «Якщо у мережі з’являються відеоматеріали про нібито «зловживання» чи «порушення прав» з боку ТЦК та СП, закликаємо перевіряти джерела інформації. Не довіряйте маніпулятивним «вкидам», які можуть бути частиною ворожої пропаганди чи використовуватися для інформаційно-психологічного впливу», — йдеться у заяві центру.

За фактом нападу на працівників ТЦК відкрито кримінальне провадження. Затриманому може загрожувати тривалий термін ув’язнення.

