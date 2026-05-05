У Дніпрі зросла кількість поранених працівників ТЦК

Денис Молотов
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

У Соборному районі Дніпра заходи з оповіщення військовозобов’язаних завершилися надзвичайною подією із застосуванням зброї. Місцевий житель відкрив вогонь по представниках територіального центру комплектування (ТЦК), внаслідок чого кількість постраждалих виявилася більшою, ніж повідомлялося спочатку.

Інцидент стався в понеділок, 4 травня 2026 року. За офіційними даними Дніпропетровського обласного ТЦК та СП, під час планової роботи мобільної групи один із громадян відреагував на вимоги працівників ТЦК агресією.

  • Військовозобов’язаний чоловік дістав зброю та здійснив серію пострілів у бік працівників ТЦК.
  • Нейтралізація стрільця: Чоловіка вдалося затримати безпосередньо на місці події до приїзду поліції. Зараз він перебуває під вартою, з ним працюють слідчі.
У Дніпрі зросла кількість поранених працівників ТЦК 01
Фото: скриншот офіційного повідомлення Дніпропетровського обласного ТЦК / 05.05.2026
Оновлені дані про постраждалих

Первинна інформація від правоохоронних органів свідчила про двох поранених, проте після уточнення медичних даних у ТЦК підтвердили: травми різного ступеня тяжкості отримали троє працівників ТЦК.

Усім постраждалим надається необхідна медична допомога. Стан їхнього здоров’я наразі не розголошується з міркувань приватності та триваючого слідства.

Офіційна позиція та заклики

Командування обласного ТЦК закликає громадськість до стриманості та просить не поширювати маніпулятивні версії події.

📢 «Якщо у мережі з’являються відеоматеріали про нібито «зловживання» чи «порушення прав» з боку ТЦК та СП, закликаємо перевіряти джерела інформації. Не довіряйте маніпулятивним «вкидам», які можуть бути частиною ворожої пропаганди чи використовуватися для інформаційно-психологічного впливу», — йдеться у заяві центру.

За фактом нападу на працівників ТЦК відкрито кримінальне провадження. Затриманому може загрожувати тривалий термін ув’язнення.

Нагадаємо

  • Раніше повідомлялося, що військовослужбовців київських ТЦК судитимуть у справі щодо смерті мобілізованого.
  • Актор Одеського академічного обласного драмтеатру Вадим Анохін заявив про побиття працівниками територіального центру комплектування (ТЦК). За його словами, попри чинне бронювання, його силоміць утримували в приміщенні ТЦК, де він отримав тяжку травму
  • У Ратному Волинської області під час спроби силової мобілізації стався конфлікт між військовими ТЦК та місцевим жителем. Чоловік отримав серйозні травми.
  • Одеський обласний ТЦК та СП розпочав службову перевірку за фактом ймовірних неправомірних дій щодо колишнього військовополоненого Дмитра Кащука.
  • На Рівненщині правоохоронці перевіряють причетність працівників ТЦК до побиття неповнолітнього у Сарненському районі.
