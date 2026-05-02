Атака на Ізмаїл: під ударом портова інфраструктура

У ніч проти суботи, 2 травня 2026 року, російські окупаційні війська вчергове спрямували ударні безпілотники на південь Одеської області. Головною ціллю ворога стала портова інфраструктура міста Ізмаїл. Завдяки професійним діям українських захисників неба більшість цілей було знищено, а об’єкти порту зазнали лише незначних ушкоджень.

Про оперативну ситуацію в регіоні станом на ранок повідомив Оперативний штаб Ізмаїльської районної державної адміністрації (РДА). Атака здійснювалася кількома хвилями безпілотних літальних апаратів.

🛡️ Робота ППО та наслідки:

Сили протиповітряної оборони продемонстрували високий рівень підготовки, збивши переважну більшість ворожих апаратів на підльоті до міста.

Руйнування: В адміністрації підкреслили, що пошкодження портової інфраструктури є мінімальними і не впливають на критичні операційні процеси.

Служби порятунку: Підрозділи ДСНС оперативно прибули на місця падіння уламків для ліквідації наслідків та запобігання пожежам.

Ізмаїл, як один із ключових логістичних вузлів «зернового коридору», регулярно стає мішенню російського терору.

22 квітня: Внаслідок попередньої масованої атаки БпЛА порти Одещини зазнали суттєвіших пошкоджень.

Одеса: Напередодні ворог атакував обласний центр «шахедами», що призвело до влучань у житлові будинки. Зокрема, виникли пожежі у 16-поверхівці та багатоквартирному будинку на рівні 11–12 поверхів.

Представники районної влади висловили подяку військовим за надійний захист неба та закликали мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, оскільки ворог продовжує цілити по цивільних та критичних об’єктах регіону.

👉 Впродовж минулої доби 1 травня на фронті сталось 138 бойових зіткнень. Окупанти завдали вчора 89 авіаційних ударів, скинувши 270 керованих авіабомб.