Сіверськодонецька МВА спрямувала майже 800 000 гривень на виплати Захисникам

Сіверськодонецька міська військова адміністрація (МВА) продовжує реалізацію Комплексної програми підтримки Захисників та Захисниць України та членів їх сімей. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА у суботу, 2 травня.

У межах чергового етапу виплат фінансову допомогу отримали ще 35 людей з-поміж військовослужбовців громади та членів їхніх родин. Загальна сума спрямованих коштів склала 790 000 гривень. Виплати охоплюють різні категорії військовослужбовців — від новомобілізованих до ветеранів та поранених бійців.

📊 Розподіл фінансової допомоги:

Мобілізовані та добровольці: 3 особам з-поміж мобілізованих осіб або осіб, які добровільно пішли служити до Сил Оборони України під час впровадження воєнного стану в Україні, надано підтримки на загальну суму 150 000 грн ;

3 особам з-поміж мобілізованих осіб або осіб, які добровільно пішли служити до Сил Оборони України під час впровадження воєнного стану в Україні, надано підтримки на загальну суму ; Учасники бойових дій (УБД): 23 Захисники та Захисниці, які є учасниками бойових дій у період запровадження воєнного стану в Україні, отримали виплати на загальну суму 460 000 грн .

23 Захисники та Захисниці, які є учасниками бойових дій у період запровадження воєнного стану в Україні, отримали виплати на загальну суму . Військові у відпустці: 4 військовослужбовцям виплачено допомогу на загальну суму 80 000 грн .

4 військовослужбовцям виплачено допомогу на загальну суму . Поранені бійці (у строю): 2 оборонці, які продовжують службу після поранення, отримали 40 000 грн .

2 оборонці, які продовжують службу після поранення, отримали . Тяжкі поранення: Військовослужбовцю, який втратив кінцівку під час виконання обов’язків, надано 50 000 грн .

Військовослужбовцю, який втратив кінцівку під час виконання обов’язків, надано . Члени родин загиблих: 2 непрацездатним батькам полеглих Героїв виплачено щоквартальну допомогу на суму 10 000 грн.

Як отримати допомогу та куди звертатися?

Програма підтримки діє на постійній основі для жителів Сіверськодонецької громади. Для отримання консультацій щодо переліку документів та подання заявок працюють гарячі лінії:

📞 Телефони для довідок:

097-847-14-13

050-860-43-18

🌐 Корисні ресурси: Детальніша інформація про соціальні ініціативи та цифрові сервіси громади доступна на Порталі взаємодії: info.sed-rada.gov.ua.

Також нагадаємо, що Старобільська міська територіальна громада продовжує фінансову підтримку своїх земляків, які стоять на захисті України. Протягом квітня 2026 року одноразову грошову допомогу отримали ще 29 діючих військовослужбовців.