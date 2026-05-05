Олексій Харченко передав нацгвардійцям 12-й бригаді партію дронів та спецзв’язок

Начальник Луганської ОВА Олексій Харченко зустрівся з бійцями 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» НГУ на передових позиціях. Підрозділ отримав високотехнологічне обладнання, обране з урахуванням специфіки бойових завдань на Сході. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА.

За словами Олексія Харченка, формування переліку допомоги відбувалося у тісній комунікації з командуванням «Азову». Головний критерій — надійність засобів в умовах активного радіоелектронного протистояння.

До складу нової партії увійшли:

Розвідувальні та ударні дрони: Потужні квадрокоптери DJI Matrice 4t , а також популярні на фронті моделі Mavic 3 Pro та Mavic 3Е . Ці апарати дозволяють здійснювати якісну розвідку вдень і вночі та коригувати вогонь артилерії.

Потужні квадрокоптери , а також популярні на фронті моделі та . Ці апарати дозволяють здійснювати якісну розвідку вдень і вночі та коригувати вогонь артилерії. Екосистема зв’язку: Мобільні та портативні радіостанції спеціального призначення, які забезпечують захищений обмін даними.

Мобільні та портативні радіостанції спеціального призначення, які забезпечують захищений обмін даними. Інфраструктура зв’язку: Ретранслятори та додаткове супутнє устаткування для розширення радіуса дії мережі на складних ділянках фронту.

Пряма підтримка фронту: коментар очільника Луганщини

Олексій Харченко підкреслив, що Луганська ОВА не просто закуповує техніку, а орієнтується на конкретні запити професіоналів.

📢 «Передали вкрай необхідну техніку – безпілотники та засоби зв’язку. Саме із цими потребами зверталося до нас командування бригади. Були надані конкретні пропозиції щодо кількості і типу обладнання. Бо вкрай важливо, щоб бійці одержували ті засоби, якість яких вже перевірена в умовах бойових дій», — зазначив керівник області.

1 з 7

👉 Нагадаємо

Раніше було повідомлено, що Олексій Харченко зустрівся з бійцями механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха. Крім передачі критично важливого обладнання, очільник області відзначив кращих захисників нагородами.