Атака на Харків: дев’ятеро поранених, серед них діти

У четвер, 7 травня 2026 року, російські війська завдали чергового цілеспрямованого удару безпілотником по житловому сектору Харкова. Під ударом опинився Новобаварський район, де зафіксовано значні руйнування приватних домоволодінь та травмування цивільних мешканців. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов у Телеграм, очільник ОВА та рятувальники ДСНС.

За даними міського голови Ігоря Терехова та очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, удар стався вранці, коли більшість мешканців перебували вдома.

📢 «Наслідки ранкового удару по Новобаварському району: відомо про девʼятьох постраждалих, з них троє дітей. Пошкоджено 38 приватних будинків», – написав Терехов.

Поранення та травми отримали , серед яких . Стан поранених: За даними начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, медики діагностували переважно гостру реакцію на стрес, забої та порізи склом від розбитих вікон. На щастя, загрози життю постраждалих на цей момент немає. «Життю постраждалих наразі нічого не загрожує» , – написав він у Телеграм.

За даними начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, медики діагностували переважно гостру реакцію на стрес, забої та порізи склом від розбитих вікон. На щастя, загрози життю постраждалих на цей момент немає. , – написав він у Телеграм.

Пошкоджено 38 приватних житлових будинків.

Знищено торговельний павільйон.

Внаслідок вибуху вщент згорів один автомобіль та металева споруда (загальна площа пожежі — 40 кв. м).

На місці оперативно працювали підрозділи ДСНС, піротехніки, психологи та медики. Пожежу було ліквідовано у найкоротші терміни.

📢 «Сьогодні вранці окупанти завдали удару дроном по приватному сектору у Новобаварському районі. Внаслідок вибуху сталося займання в автомобілі та металевій споруді на загальній площі 40 м кв. Також зазнали пошкоджень сусідні домоволодіння», – йдеться в офіційному повідомленні пресслужби ДСНС.

За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України)

Трагедія в Мерефі: кількість жертв зросла

Стало відомо про погіршення ситуації в місті Мерефа, де окупанти завдали удару 4 травня.

Нові жертви: Кількість загиблих зросла до семи людей — у лікарні помер ще один постраждалий, за життя якого медики боролися кілька днів.

Кількість загиблих зросла до — у лікарні помер ще один постраждалий, за життя якого медики боролися кілька днів. Загальна статистика: Внаслідок того обстрілу постраждали 36 людей, серед яких також є діти.

👉 Нагадаємо, що загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 120 бойових зіткнень. Ворог задіяв для ураження понад 5,6 тис. дронів-камікадзе та здійснив понад 1,8 тис. обстрілів