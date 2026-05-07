У Чернігівській області горять гектари лісу

Масштабна лісова пожежа спалахнула у Чернігівській області поблизу кордону з росією. Вогонь охопив 2400 гектарів лісу у прикордонній зоні, куди через постійні обстріли немає доступу у лісівників. Про це повідомило ДП «Ліси України» в четвер, 7 травня.

Пожежа виникла на території Єлинського та Тихоновицького лісництв Корюківського надлісництва. Це п’ятикілометрова прикордонна смуга, де через інтенсивні обстріли лісова охорона вже тривалий час не може проводити роботи.

Загоряння зафіксували камери відеоспостереження підприємства. Наразі всі наявні сили кинуті на те, щоб не допустити поширення вогню на території, до яких є доступ.

📢 «Кинуті всі сили лісової охорони, щоб не допустити поширення вогню на території, до яких ми маємо доступ. Насамперед створюємо додаткові мінералізовані смуги. Трактори підприємства працюють під прикриттям РЕБ, адже ворог б’є по будь-якій техніці», — повідомили в ДП «Ліси України».

Спільні дії та ризики

Вчора, 6 травня, відбулася спільна нарада за участі військових, ДСНС та місцевої влади. Головна задача — не допустити поширення пожежі до населених пунктів у прифронтовій смузі.

📢 «Важливо не допустити поширення вогню до населених пунктів у прифронтовій смузі. Мобілізована вся нова пожежна техніка підприємства. Але поки що ми не маємо можливості повноцінно її задіяти, адже у повітрі постійно перебувають ворожі дрони», — зазначили в відомстві.

Також в ДСНС повідомили, що з початку року на Чернігівщині виникло майже 600 пожеж в екосистемах. Унаслідок займань загинули 3 людини, ще 3 – травмовані.

Щоб запобігти пожежам, фахівці ДСНС проводять превентивні заходи із застосуванням БпЛА. Дрони допомагають не лише виявляти осередки загорянь, а й встановлювати паліїв сухої рослинності.

Окупанти цілеспрямовано знищують спостережні щогли з системою відеонагляду. Наразі встановлено понад 400 таких щогл, цього року планувалося додати ще 30, щоб охопити постійним моніторингом усі хвойні масиви. У відповідь на руйнування лісової охорони – відбувається моніторинг за допомогою дронів.

📢 «Але рф намагається “осліпити” пожежні загони лісової охорони, позбавити нас можливості оперативно реагувати на загоряння. Ліси України були готові до такого сценарію. У разі пошкодження або знищення щогл ми продовжуємо моніторинг лісових масивів за допомогою дронів», – додали в пресслужбі.

1 з 4

Нагадаємо

5 травня у Карпатах розпочалася лісова пожежа поблизу Воловця – спершу вогонь охопив близько 75 гектарів.

Тільки сьогодні на Закарпатті також локалізували масштабну лісову пожежу на території Верхньо-Воловецького лісництва Свалявського надлісництва. До гасіння залучили 217 людей та 30 одиниць техніки, з них від ДСНС – 75 рятувальників і 22 одиниці техніки. Застосовувалась і авіація.

Загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 120 бойових зіткнень. Ворог задіяв для ураження понад 5,6 тис. дронів-камікадзе та здійснив понад 1,8 тис. обстрілів.