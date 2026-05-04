Побиття підлітка працівниками ТЦК: поліція розслідує інцидент на Рівненщині

Денис Молотов
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

На Рівненщині правоохоронці перевіряють причетність працівників ТЦК до побиття неповнолітнього у Сарненському районі. За фактом побиття підлітка відкрито кримінальне провадження. Про це офіційно повідомила поліція Рівненщини в понеділок, 4 травня.

За даними поліції, повідомлення про інцидент надійшло 3 травня близько 18:40 від 39-річної мешканки села Чудель – матір потерпілого підлітка.

Попередньо встановлено, що поблизу села Чудель 16-річний хлопець їхав мотоциклом разом із неповнолітнім товаришем, коли їх зупинили незнайомі йому особи.

📢 «Зі слів хлопця, це були військові ТЦК, які запитали документи. Водій мотоцикла повідомив свій вік, а товариш у цей час втік», – повідомляють у поліції.

За словами підлітка, згодом між присутніми виник конфлікт, в ході якого «працівники ТЦК його побили металевою палицею».

Стан потерпілого

Як інформують у поліції, підлітка госпіталізували до медичного закладу.

☝️ Лікарі діагностували у нього:

  • закриту черепно-мозкову травму;
  • забійну рану голови;
  • забої рук, ніг та грудної клітки.
Реакція правоохоронців і ТЦК
Побиття підлітка працівниками ТЦК: поліція розслідує інцидент на Рівненщині 01
Фото: скриншот офіційного повідомлення Рівненського обласного ТЦК / 04.05.2026

Поліція проводить досудове розслідування та перевіряє всі обставини події.

У Рівненському обласному ТЦК заявили про співпрацю зі слідством і призначення внутрішньої перевірки.

📢 «Керівництво Рівненського обласного ТЦК та СП активно співпрацює із правоохоронцями і сприяє неупередженому з’ясуванню усіх подробиць інциденту».

У відомстві також наголосили:

📢 «У разі встановлення факту причетності військовослужбовців ТЦК та СП до цієї події, вони будуть притягнуті до відповідальності відповідно до вимог чинного законодавства».

Нагадаємо

  • Раніше повідомлялося, що військовослужбовців київських ТЦК судитимуть у справі щодо смерті мобілізованого.
  • Актор Одеського академічного обласного драмтеатру Вадим Анохін заявив про побиття працівниками територіального центру комплектування (ТЦК). За його словами, попри чинне бронювання, його силоміць утримували в приміщенні ТЦК, де він отримав тяжку травму
  • У Ратному Волинської області під час спроби силової мобілізації стався конфлікт між військовими ТЦК та місцевим жителем. Чоловік отримав серйозні травми.
  • Одеський обласний ТЦК та СП розпочав службову перевірку за фактом ймовірних неправомірних дій щодо колишнього військовополоненого Дмитра Кащука.
