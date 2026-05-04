Побиття підлітка працівниками ТЦК: поліція розслідує інцидент на Рівненщині

На Рівненщині правоохоронці перевіряють причетність працівників ТЦК до побиття неповнолітнього у Сарненському районі. За фактом побиття підлітка відкрито кримінальне провадження. Про це офіційно повідомила поліція Рівненщини в понеділок, 4 травня.
За даними поліції, повідомлення про інцидент надійшло 3 травня близько 18:40 від 39-річної мешканки села Чудель – матір потерпілого підлітка.
Попередньо встановлено, що поблизу села Чудель 16-річний хлопець їхав мотоциклом разом із неповнолітнім товаришем, коли їх зупинили незнайомі йому особи.
📢 «Зі слів хлопця, це були військові ТЦК, які запитали документи. Водій мотоцикла повідомив свій вік, а товариш у цей час втік», – повідомляють у поліції.
За словами підлітка, згодом між присутніми виник конфлікт, в ході якого «працівники ТЦК його побили металевою палицею».
Стан потерпілого
Як інформують у поліції, підлітка госпіталізували до медичного закладу.
☝️ Лікарі діагностували у нього:
- закриту черепно-мозкову травму;
- забійну рану голови;
- забої рук, ніг та грудної клітки.
Реакція правоохоронців і ТЦК
Поліція проводить досудове розслідування та перевіряє всі обставини події.
У Рівненському обласному ТЦК заявили про співпрацю зі слідством і призначення внутрішньої перевірки.
📢 «Керівництво Рівненського обласного ТЦК та СП активно співпрацює із правоохоронцями і сприяє неупередженому з’ясуванню усіх подробиць інциденту».
У відомстві також наголосили:
📢 «У разі встановлення факту причетності військовослужбовців ТЦК та СП до цієї події, вони будуть притягнуті до відповідальності відповідно до вимог чинного законодавства».
