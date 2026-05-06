Трагедія в Сумах: кількість загиблих у дитсадку зросла

Рятувальна операція в Сумах на місці влучання російських дронів у дитячий садок завершилася виявленням ще однієї жертви. Станом на вечір 6 травня 2026 року підтверджено загибель двох працівниць закладу та поранення сімох цивільних громадян. Про це повідомила прокуратура Сумської області в середу, 6 травня.

За уточненою інформацією від голови Сумської ОВА Олега Григорова та обласної прокуратури, ранкова ворожа атака спричинила зростання кількості жертв та руйнування:

У повітряному просторі області зафіксували близько 10 ударних дронів. Попри роботу ППО, два безпілотники типу «Shahed» поцілили безпосередньо в будівлю дитсадка у центрі Сум.

Жертви: З-під завалів деблокували тіла двох жінок — співробітниць закладу. Загиблим було 45 та 48 років .

📢 «З-під завалів деблокували тіло ще однієї загиблої співробітниці ДНЗ. Жінці було 45 років», – йдеться у повідомленні.

Зрив перемир’я та нічний терор

Атака на Суми стала частиною масштабного нічного наступу рф, який остаточно скасував будь-які сподівання на ініційований Україною режим припинення вогню.

Цифри нічного терору:

Протягом ночі та ранку ворог випустив по Україні 108 безпілотників та 3 ракети. Крім Сум, під прицільним вогнем опинилися житлові квартали та інфраструктура Харкова та Запоріжжя.

📢 «Окупанти цілеспрямовано б’ють по цивільних об’єктах у час, який мав стати часом тиші. Дві працівниці садка, які просто прийшли на роботу, стали жертвами цього воєнного злочину», — йдеться у повідомленні.