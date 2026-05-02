Скандал з ТЦК у Ратному: Омбудсман вимагає розслідування

Мережу сколихнуло відео силового затримання цивільних у селищі Ратне Волинської області. Особи в балаклавах на приватному подвір’ї застосували силу до чоловіків та місцевих жителів, вивізши затриманих у невідомому напрямку. На інцидент уже відреагував Офіс Омбудсмана та Волинський обласний ТЦК, надавши свої версії подій.

Позиція Уповноваженого з прав людини

Представник Омбудсмана вказав на низку можливих порушень під час інциденту. За наявною інформацією, затримання супроводжувалося фізичним насиллям, а один із цивільних отримав черепно-лицьову травму.

📢 «Під час інциденту невідомі (ймовірно співробітники ТЦК та СП) заїхали своїм автомобілем на подвір’я приватного будинку та силоміць втягнули людей до автомобіля. Місцеві жителі намагались запобігти цьому акту насилля, але невідомі застосували до них фізичну силу та вивезли чоловіків у невідомому напрямі. В мережі інтернет повідомляють, що один із цивільних отримав черепно-лицьову травму», – йдеться в офіційному повідомленні.

📩 Заходи реагування: Скеровано офіційні листи до:

Державного бюро розслідувань (ДБР);

Національної поліції у Волинській області;

Волинського обласного ТЦК та СП;

Військової служби правопорядку (ВСП).

📢 «Ми очікуємо на офіційні пояснення. Якщо вам відомо про подібні випадки, звертайтеся на гарячу лінію: 0-800-50-17-20», — зазначають у Секретаріаті Уповноваженого.

Версія Волинського ОТЦК та СП

Група комунікацій ТЦК підтвердила початок службової перевірки, проте наголосила, що відео у соцмережах демонструє лише фінал конфлікту. Військові оприлюднили додаткові кадри, які, за їхніми словами, пояснюють «логіку подій».

⚠️ Аргументи військових:

Втеча від поліції: Транспортний засіб із чоловіками ігнорував «законні вимоги» патрульних зупинитися і почав втікати на високій швидкості. Небезпека для оточуючих: Погоня відбувалася в житловій зоні з численними порушеннями ПДР, що загрожувало життю пішоходів. Втрата контролю: Через швидкий розвиток подій ситуація вийшла з-під контролю, що унеможливило дотримання протоколу спілкування.

У ТЦК закликали громадян дотримуватися законних вимог представників влади та поводитися врівноважено, аби уникнути силових конфліктів.

📢 «Водночас, хочемо доповнити тези Уповноваженого з прав людини відеоматеріалами, які детальніше розкриють початок інциденту та пояснюють логіку подальшого розвитку подій», – зазначили в ТЦК та додали відео переслідування та погоні з відеорегістратора.

⚖️Юридичні аспекти та наслідки

Наразі ключовим питанням розслідування залишається правомірність проникнення на приватну територію та застосування сили особами без розпізнавальних знаків. Результати вивчення відеоматеріалів компетентними органами мають встановити ступінь провини як цивільних (за ймовірне порушення ПДР), так і представників «групи оповіщення».

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Ратному Волинської області під час спроби силової мобілізації стався конфлікт між військовими ТЦК та місцевим жителем. Чоловік отримав серйозні травми, а представники територіального центру комплектування стверджують, що фізичної сили до нього не застосовували.

⚠️ Нагадаємо

Цей інцидент стався на тлі загостреної суспільної уваги до роботи ТЦК.