ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Скандал з ТЦК у Ратному: Омбудсман вимагає розслідування

Денис Молотов
Скандал з ТЦК у Ратному: Омбудсман вимагає розслідування 03
Фото з відкритих джерел / Telegram / 02.05.2026

Мережу сколихнуло відео силового затримання цивільних у селищі Ратне Волинської області. Особи в балаклавах на приватному подвір’ї застосували силу до чоловіків та місцевих жителів, вивізши затриманих у невідомому напрямку. На інцидент уже відреагував Офіс Омбудсмана та Волинський обласний ТЦК, надавши свої версії подій.

Позиція Уповноваженого з прав людини
Скандал з ТЦК у Ратному: Омбудсман вимагає розслідування
Фото з відкритих джерел / Telegram / 02.05.2026

Представник Омбудсмана вказав на низку можливих порушень під час інциденту. За наявною інформацією, затримання супроводжувалося фізичним насиллям, а один із цивільних отримав черепно-лицьову травму.

📢 «Під час інциденту невідомі (ймовірно співробітники ТЦК та СП) заїхали своїм автомобілем на подвір’я приватного будинку та силоміць втягнули людей до автомобіля. Місцеві жителі намагались запобігти цьому акту насилля, але невідомі застосували до них фізичну силу та вивезли чоловіків у невідомому напрямі. В мережі інтернет повідомляють, що один із цивільних отримав черепно-лицьову травму», – йдеться в офіційному повідомленні.

📩 Заходи реагування: Скеровано офіційні листи до:
  • Державного бюро розслідувань (ДБР);
  • Національної поліції у Волинській області;
  • Волинського обласного ТЦК та СП;
  • Військової служби правопорядку (ВСП).

📢 «Ми очікуємо на офіційні пояснення. Якщо вам відомо про подібні випадки, звертайтеся на гарячу лінію: 0-800-50-17-20», — зазначають у Секретаріаті Уповноваженого.

Скандал з ТЦК у Ратному: Омбудсман вимагає розслідування 02
Фото: скриншот офіційного повідомлення Представництво Уповноваженого ВРУ з прав людини у Волинській області / 02.05.2026
Версія Волинського ОТЦК та СП
Скандал з ТЦК у Ратному: Омбудсман вимагає розслідування 01
Фото: скриншот офіційного повідомлення Волинського обласного ТЦК / 02.05.2026

Група комунікацій ТЦК підтвердила початок службової перевірки, проте наголосила, що відео у соцмережах демонструє лише фінал конфлікту. Військові оприлюднили додаткові кадри, які, за їхніми словами, пояснюють «логіку подій».

⚠️ Аргументи військових:
  1. Втеча від поліції: Транспортний засіб із чоловіками ігнорував «законні вимоги» патрульних зупинитися і почав втікати на високій швидкості.
  2. Небезпека для оточуючих: Погоня відбувалася в житловій зоні з численними порушеннями ПДР, що загрожувало життю пішоходів.
  3. Втрата контролю: Через швидкий розвиток подій ситуація вийшла з-під контролю, що унеможливило дотримання протоколу спілкування.

У ТЦК закликали громадян дотримуватися законних вимог представників влади та поводитися врівноважено, аби уникнути силових конфліктів.

📢 «Водночас, хочемо доповнити тези Уповноваженого з прав людини відеоматеріалами, які детальніше розкриють початок інциденту та пояснюють логіку подальшого розвитку подій», – зазначили в ТЦК та додали відео переслідування та погоні з відеорегістратора.

⚖️Юридичні аспекти та наслідки

Наразі ключовим питанням розслідування залишається правомірність проникнення на приватну територію та застосування сили особами без розпізнавальних знаків. Результати вивчення відеоматеріалів компетентними органами мають встановити ступінь провини як цивільних (за ймовірне порушення ПДР), так і представників «групи оповіщення».

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Ратному Волинської області під час спроби силової мобілізації стався конфлікт між військовими ТЦК та місцевим жителем. Чоловік отримав серйозні травми, а представники територіального центру комплектування стверджують, що фізичної сили до нього не застосовували.

⚠️ Нагадаємо

Цей інцидент стався на тлі загостреної суспільної уваги до роботи ТЦК.

  • 21 квітня в Одесі затримали представників територіального центру комплектування, яких підозрюють у здирництві.
  • 1 травня в Одесі військовий Дмитро Кащук, який повернувся з російського полону у травні 2025 року і має підтверджену інвалідність, заявив про викрадення та побиття працівниками ТЦК.
  • На Рівненщині правоохоронці розгорнули масштабний розшук чоловіка, який вчинив замах на вбивство представників групи оповіщення ТЦК у селі Верба.
  • У Кривому Розі зафіксовано смерть чоловіка у приміщенні районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
  • У Львові 23 квітня стався інцидент за участю службового автомобіля територіального центру комплектування ТЦК. Під час виїзду з двору транспортний засіб наїхав на 57-річну жінку.
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Атака на Одещину: зруйновано лікарню, є поранені

ВІЙНА

У Малі ліквідовано проросійського міністра оборони

ПОЛІТИКА

Забруднення Чорного моря олією – еколог пояснив наслідки удару рф по портовій інфраструктурі

ПОДІЇ

Сирський підписав наказ про обов’язкову ротацію на передовій

ВАЖЛИВО

29 військових зі Старобільської громади отримали грошову допомогу

ЛУГАНЩИНА

Девід Креймер: США втратили частину впливу на Україну

ІНТЕРВ'Ю ЕКСКЛЮЗИВ

Нічний терор Одеси: атака дронів, руйнування та десятки поранених

ВАЖЛИВО

Айдарська СВА: фінансова підтримка Героїв та цивільних

ЛУГАНЩИНА

В ЄС розглядають санкції проти Ізраїлю через вкрадене росіянами зерно

ВАЖЛИВО

Половина боїв припала на три напрямки – Генштаб оновив карту

ВІЙНА

За добу 1 травня на фронті сталось 138 боїв, рф завдала 89 авіаційних ударів – Генштаб

ВІЙНА

Ворог здійснив 182 атаки та випустив понад 3,6 тис. дронів – Генштаб про ситуацію на фронті

ВІЙНА

На фронті зафіксовано майже 60 боїв, найбільше – на Покровському напрямку – Генштаб

ВІЙНА

Кім Чен Ин підтвердив підтримку війни росії в Україні – ЗМІ

ПОДІЇ

Рада ухвалила продовження воєнного стану та мобілізації

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип