Сина першого космонавта незалежної України Каденюка знайшли вбитим – ЗМІ

Денис Молотов
Сина першого космонавта незалежної України Каденюка знайшли вбитим – ЗМІ

Дмитра Каденюка — сина першого космонавта незалежної України Леоніда Каденюка — знайшли мертвим у столиці. Про подію повідомляє РБК-Україна, посилаючись на джерела у правоохоронних структурах.

За словами співрозмовників, вранці 10 грудня тіло 41-річного чоловіка виявила його мати, Віра Каденюк, вдова легендарного українського космонавта. Тіло лежало у квартирі на площі Лесі Українки в центрі Києва.

Правоохоронці підтверджують факт знайдення загиблого, однак не називають його імені.

📢 «Сьогодні, близько 08:00 години до правоохоронців надійшла інформація про виявлення в одній з квартир місцевої багатоповерхівки тіла 41-річного киянина із ножовими пораненнями», — повідомила поліція.

На місце події прибули слідчо-оперативна група районного управління поліції, судово-медичний експерт і оперативники. Правоохоронці проводять огляд та збір доказів.

☝️ Перші дані свідків вказують на дивні деталі: тіло знайшли біля вхідних дверей, чоловік був у крові, у руці тримав ніж, а на тілі виявили численні порізи. Передсмертної записки не знайшли. Характер поранень, за попередньою оцінкою, більше нагадує боротьбу, ніж спробу самогубства.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 115 КК України — умисне вбивство. Остаточний висновок буде після судово-медичної експертизи.

Сімейний контекст і можливі мотиви конфліктів

Згідно з відкритими даними, після смерті Леоніда Каденюка між родичами тривали суперечки щодо спадщини, зокрема — 4-кімнатної квартири на Печерську. Віра Каденюк раніше заявляла журналістам, що їй та Дмитру погрожував Володимир — інший син космонавта від першого шлюбу, який також претендує на майно.

Довідка про Леоніда Каденюка

Леонід Каденюк — український льотчик-випробувач 1-го класу, генерал-майор авіації, політик і перший космонавт незалежної України.

Він народився 28 січня 1951 року в селі Клішківці Чернівецької області. Захоплення космосом з’явилося в нього у 10-річному віці після польоту Юрія Гагаріна.

У 1997 році Каденюк здійснив космічний політ у складі міжнародної місії NASA STS-87 на шатлі Columbia. Під час місії проводив біологічні експерименти, дослідження та представляв Україну на міжнародному рівні. Саме завдяки йому в космосі вперше розгорнули державний прапор України та прозвучав гімн. У космос він також взяв «Кобзар» Тараса Шевченка.

Леонід Каденюк виховував двох синів. Космонавт помер 31 січня 2018 від раптової зупинки серця під час традиційної ранкової пробіжки. Був похований на Байковому кладовищі.

Раніше стало відомо, що в Моравсько-Сілезькому краї Чехії завершили розслідування справи щодо загибелі української громадянки, яку спочатку вважали зниклою безвісти. Слідство встановило, що її смерть стала наслідком кримінального злочину.

👉 Також нагадаємо, що у Запоріжжі військовослужбовця територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) затримано за підозрою у вбивстві.

