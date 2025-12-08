Вівторок, 9 Грудня, 2025
Затримано військовослужбовця ТЦК за підозрою у вбивстві

Денис Молотов
Затримано військовослужбовця ТЦК за підозрою у вбивстві

У Запоріжжі військовослужбовця територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) затримано за підозрою у вбивстві. Інформацію підтверджує пресслужба Запорізького обласного ТЦК та СП.

Інцидент стався 7 грудня. Наразі підозрюваний військовий перебуває у слідчому ізоляторі. Обставини, причини та мотиви події встановлює слідство.

У відомстві наголосили, що поширюють інформацію для запобігання розповсюдженню викривлених або недостовірних даних про інцидент.

📢 «Ми категорично засуджуємо дії військовослужбовця. Вчинок, у якому його підозрюють, не має нічого спільного з військовою честю, обов’язком захисника чи завданнями ТЦК та СП. Військова форма не є індульгенцією від відповідальності, а навпаки – обтяжуючою обставиною в моральному аспекті», – заявили у пресслужбі.

Наразі підозрюваний утримується в ДУ «Запорізький слідчий ізолятор». Керівництво обласного ТЦК та СП активно співпрацює з Національною поліцією та спеціалізованими органами, щоб забезпечити об’єктивне та оперативне розслідування.

У відомстві підкреслили, що зацікавлені у швидкому встановленні всіх обставин інциденту та покаранні винних. Розслідування триває, і військове керівництво запевнило у повній підтримці слідчих.

👉 Нагадаємо, що раніше у Львові під час перевірки документів чоловік наніс ножові поранення працівнику ТЦК, який помер у лікарні. Крім того, чоловік вдарив у голову старшого солдата Василя Малюка та зник з місця події.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

