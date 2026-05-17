Системна банківська криза охопила фінансовий сектор росії – розвідка

Ілюстративне фото з відкритих джерел / Irta-fax / 17.05.2026

У банківському секторі на росії зафіксовані чіткі ознаки системної кризи. Про це йдеться у спеціальній доповіді прокремлівського центру макроекономічного аналізу та короткострокового прогнозування. Інформацію оприлюднила Служба зовнішньої розвідки України у неділю, 17 травня.

Міжнародні та російські аналітики фіксують суттєве погіршення стану фінансової системи країни-агресора. Наразі частка проблемних активів у банківській системі рф перевищила 10%.

Саме цей рівень за методологією МВФ вважається межею початку системної банківської кризи. Показник утримується вище критичного порога вже третій місяць поспіль.

Криза наразі має «латентний характер». Погіршення якості активів маскується реструктуризацією прострочених кредитів та домінуванням державних банків. Такий підхід дає змогу уникати паніки серед вкладників і підтримувати видимість стабільності фінансової системи.

Сповільнення економіки: як банківська криза пов’язана з ВВП

Фінансові проблеми банківського сектору відображають загальний стан російської економіки. За останні 12 місяців зростання ВВП рф сповільнилося до 0,4%. Негативна динаміка, що тривала впродовж 2025 року, зберігається і на початку 2026-го.

Додатковим сигналом погіршення ситуації стало різке зростання простроченої дебіторської заборгованості між компаніями. Вона вперше перевищила 8 трлн рублів, або 3,8% ВВП росії. Майже половина російських підприємств назвала затримки платежів від контрагентів головною проблемою минулого року.

Наслідки для бізнесу: масове закриття компаній

Економічні труднощі та дефіцит ліквідності безпосередньо впливають на приватний сектор країни. Нагадаємо, на росії за три місяці закрилися понад 200 тисяч малих компаній.

Найбільше через підвищення податків і перехід споживачів у режим економії постраждали такі сфери:

  • заклади громадського харчування;
  • салони краси;
  • роздрібна торгівля.

Наразі державні фінансові інституції рф намагаються стримати поширення паніки, проте системні проблеми в економіці продовжують накопичуватися.

👉 Також нагадаємо, що Служба зовнішньої розвідки України в неділю, 10 травня повідомила про системну цензуру в російській книжковій індустрії. Основним інструментом контролю став так званий «блекаут».

