Підвищений радіаційний фон зафіксовано біля збитого російського БпЛА

На території Чернігівської області зафіксували небезпечне випромінювання на місці падіння засобів повітряного нападу ворога. Підвищений радіаційний фон виявили на уламках російського ударного безпілотника, яким армія рф атакувала регіон 7 квітня поточного 2026 року. Про це у середу, 20 травня, офіційно повідомила пресслужба Служби безпеки України.

Деталі знахідки та рівень загрози

За матеріалами слідства, поблизу селища Камка правоохоронці знайшли залишки ударного дрона «Герань-2» (більш відомого як «шахед»). Цей безпілотник був додатково оснащений ракетою Р-60 класу «повітря-повітря». Російські військові використовують подібне озброєння для спроб ураження українських літаків і гелікоптерів, які залучені до перехоплення ворожих БпЛА.

Фахівці провели заміри безпосередньо на місці падіння апарату.

📢 «Під час радіаційної розвідки у безпосередній близькості від уламків ворожого безпілотника з ракетою зафіксовано рівень гамма-випромінювання 12 мкЗв/год, що суттєво перевищує природний радіаційний фон і загрожує здоров’ю людини», – йдеться в офіційному повідомленні.

Співробітники СБУ спільно з підрозділами ДСНС та Сил оборони оперативно привели бойову частину ракети у безпечний стан. Після цього небезпечні залишки успішно транспортували до спеціалізованого місця зберігання радіоактивних відходів.

Результати експертизи та уражаючі елементи

Лабораторні дослідження підтвердили наявність небезпечних матеріалів у конструкції боєприпасу.

📢 «За результатами досліджень встановлено, що до складу бойової частини російської ракети входять уражаючі елементи зі збідненого урану ідентифіковані як Уран-235 та Уран-238», – розповіли у спецслужбі.

За цим фактом наразі здійснюється досудове розслідування. Кримінальне провадження відкрили за статтею 438 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за воєнні злочини.

Правила безпеки для громадян

У СБУ закликали цивільне населення бути максимально обережними у разі виявлення будь-яких уламків ракет чи безпілотників. Збіднений уран має високу токсичність і радіоактивність. Найбільшу небезпеку становлять саме пошкоджені або обгорілі боєприпаси, оскільки вони здатні виділяти радіоактивний пил, який шкодить людині та довкіллю.

У разі виявлення підозрілих об’єктів спецслужба просить дотримуватися чіткого алгоритму дій:

не наближатися до предметів та не торкатися їх;

не намагатися самостійно переміщувати уламки;

відійти на безпечну відстань від місця знахідки;

негайно зателефонувати за номерами гарячих ліній.

☎️ Повідомити про знахідку можна за офіційними телефонами: СБУ — 15-16, ДСНС — 101 або до Національної поліції — 102.

Експерти наголошують, що подібні інциденти мають не лише військове значення. Раніше американський Інститут вивчення війни (ISW) попереджав, що росія може використати будь-який ризик радіологічного інциденту на території України для масштабних інформаційних маніпуляцій. Метою таких вкидів є спроби дискредитувати Збройні сили України на міжнародній арені.

