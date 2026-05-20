Підвищений радіаційний фон зафіксовано біля збитого російського БпЛА

Фото: Служба безпеки України / СБУ / 20.05.2026

На території Чернігівської області зафіксували небезпечне випромінювання на місці падіння засобів повітряного нападу ворога. Підвищений радіаційний фон виявили на уламках російського ударного безпілотника, яким армія рф атакувала регіон 7 квітня поточного 2026 року. Про це у середу, 20 травня, офіційно повідомила пресслужба Служби безпеки України.

Деталі знахідки та рівень загрози

За матеріалами слідства, поблизу селища Камка правоохоронці знайшли залишки ударного дрона «Герань-2» (більш відомого як «шахед»). Цей безпілотник був додатково оснащений ракетою Р-60 класу «повітря-повітря». Російські військові використовують подібне озброєння для спроб ураження українських літаків і гелікоптерів, які залучені до перехоплення ворожих БпЛА.

Фахівці провели заміри безпосередньо на місці падіння апарату.

📢 «Під час радіаційної розвідки у безпосередній близькості від уламків ворожого безпілотника з ракетою зафіксовано рівень гамма-випромінювання 12 мкЗв/год, що суттєво перевищує природний радіаційний фон і загрожує здоров’ю людини», – йдеться в офіційному повідомленні.

Співробітники СБУ спільно з підрозділами ДСНС та Сил оборони оперативно привели бойову частину ракети у безпечний стан. Після цього небезпечні залишки успішно транспортували до спеціалізованого місця зберігання радіоактивних відходів.

Результати експертизи та уражаючі елементи

Лабораторні дослідження підтвердили наявність небезпечних матеріалів у конструкції боєприпасу.

📢 «За результатами досліджень встановлено, що до складу бойової частини російської ракети входять уражаючі елементи зі збідненого урану ідентифіковані як Уран-235 та Уран-238», – розповіли у спецслужбі.

За цим фактом наразі здійснюється досудове розслідування. Кримінальне провадження відкрили за статтею 438 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за воєнні злочини.

Правила безпеки для громадян

У СБУ закликали цивільне населення бути максимально обережними у разі виявлення будь-яких уламків ракет чи безпілотників. Збіднений уран має високу токсичність і радіоактивність. Найбільшу небезпеку становлять саме пошкоджені або обгорілі боєприпаси, оскільки вони здатні виділяти радіоактивний пил, який шкодить людині та довкіллю.

У разі виявлення підозрілих об’єктів спецслужба просить дотримуватися чіткого алгоритму дій:

  • не наближатися до предметів та не торкатися їх;
  • не намагатися самостійно переміщувати уламки;
  • відійти на безпечну відстань від місця знахідки;
  • негайно зателефонувати за номерами гарячих ліній.

☎️ Повідомити про знахідку можна за офіційними телефонами: СБУ — 15-16, ДСНС — 101 або до Національної поліції — 102.

Експерти наголошують, що подібні інциденти мають не лише військове значення. Раніше американський Інститут вивчення війни (ISW) попереджав, що росія може використати будь-який ризик радіологічного інциденту на території України для масштабних інформаційних маніпуляцій. Метою таких вкидів є спроби дискредитувати Збройні сили України на міжнародній арені.

👉 Також нагадаємо, що розпочалася 1547-ма доба повномасштабної агресії рф проти України. За минулу добу на фронті зафіксовано 250 бойових зіткнень, найінтенсивніші бої тривали на Покровському напрямку.

