Швейцарський регулятор ліквідує MBaer Bank через зв’язки з рф та Іраном

Швейцарська служба з нагляду за фінансовими ринками FINMA відкликала ліцензію у MBaer Merchant Bank. Про це повідомили на офіційному сайті регулятора.

☝️ У ході перевірки службовці виявили серйозні недоліки у дотриманні вимог щодо протидії відмиванню коштів, а також суттєві проблеми в системі управління ризиками.

У відомстві нагадали, що Міністерство фінансів США 26 лютого запропонувало обмежити доступ MBaer Merchant Bank до американської фінансової системи. Причиною називали підозри у відмиванні банком коштів для організацій, пов’язаних із росією та Іраном.

📢 У FINMA зазначили, що всі необхідні юридичні процедури щодо банку були завершені три тижні тому. Регулятор отримав можливість ухвалити рішення про ліквідацію після того, як установа відкликала свою апеляцію щодо цих процедур.

Розслідування проти MBaer Merchant Bank було розпочато у 2024 році. Воно виявило системні порушення у сфері дотримання санкційних вимог.

☝️ За даними наглядача, близько 80% ділових відносин і майже 98% залучених активів банку були пов’язані з підвищеним рівнем ризику, зокрема у контексті санкцій проти росії.

У FINMA також встановили, що банк ігнорував попередження власного підрозділу комплаєнсу та проводив транзакції на користь осіб, які перебувають під санкціями. Крім того, MBaer Merchant Bank активно сприяв клієнтам в обході ризиків блокування активів.

