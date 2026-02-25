США запровадили нові санкції проти російських кібермереж

Міністерство фінансів США оголосило нові санкції проти кіберструктур, пов’язаних із росією. Обмеження запроваджено щодо низки фізичних і юридичних осіб, які займаються кіберзлочинами та діють у рф і Об’єднаних Арабських Еміратах. Про це йдеться у пресрелізі Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) американського Мінфіну від 24 лютого.

Під санкції потрапив громадянин рф Сергій Зеленюк, а також його компанія Matrix LLC, що працює під брендом Operation Zero. До санкційного переліку також включено пов’язані з ним фізичні особи та компанії, зареєстровані як на росії, так і в Об’єднаних Арабських Еміратах.

У Міністерстві фінансів США зазначили, що ці структури причетні до придбання і поширення кіберінструментів, які становлять загрозу національній безпеці Сполучених Штатів. Йдеться, зокрема, про торгівлю так званими експлойтами — спеціальними кодами або методами, що дозволяють використовувати вразливості програмного забезпечення для отримання несанкціонованого доступу.

За даними відомства, Operation Zero придбала щонайменше вісім кіберінструментів, які мали застосовуватися урядом США та його союзниками. Ці засоби раніше були викрадені з американської компанії та згодом перепродані щонайменше одному неавторизованому користувачу.

У Вашингтоні наголосили, що запроваджені санкції США спрямовані на обмеження діяльності суб’єктів, які проводять кібероперації та сприяють поширенню шкідливих інструментів для злому програмного забезпечення.

Нагадаємо, раніше президент Дональд Трамп продовжив дію санкцій проти росії ще на один рік. Ці обмеження охоплюють заходи, запроваджені у 2014, 2018 та 2022 роках у відповідь на російську агресію.

👉 Також стало відомо, що Велика Британія оголосила про запровадження нового масштабного пакета обмежень — санкції Британії проти рф. Вони спрямовані на підрив нафтових доходів кремля та ослаблення його військового потенціалу.