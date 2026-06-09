Наслідки атак рф на Харків, Чугуїв та райони області: жертви та руйнування

У ніч проти вівторка, 9 червня, російські війська обстріляли за допомогою ударних безпілотників та керованих ракет житлові масиви міста Харкова та Чугуївський район. Внаслідок ворожих влучань виникли масштабні пожежі, троє людей загинули на місці, а загальна кількість постраждалих по області сягнула 27 осіб. Про це офіційно повідомили пресцентри Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) та начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

На місцях прильотів під постійною загрозою повторних ударів працювали понад 100 спеціалізованих підрозділів рятувальників.

До ліквідації наслідків залучили верхолазів для розбору аварійних конструкцій багатоповерхівок, саперів для знешкодження нерозірваних елементів та кризових психологів.

Руйнування у Харкові: удари по Шевченківському та Холодногірському районах

В обласному центрі ворожі удари та падіння уламків зафіксовані щонайменше на 10 різних локаціях у Холодногірському та Шевченківському районах. Вибухами пошкоджено 9 багатоповерхових житлових будинків, будівлю комунального підприємства, великий бізнес-центр, храм, місцеве кафе та адміністративні споруди. На відкритих майданчиках та у дворах понівечено або повністю спалено щонайменше 37 цивільних автомобілів.

За уточненою інформацією медиків, внаслідок нічної атаки у Харкові постраждали 16 людей, серед яких є діти:

Госпіталізовані. До лікарні доставили 53-річну жінку із порізами склом, 56-річну жінку із вибуховою травмою та забиттям коліна, а також 62-річну харків’янку із закритим переломом передпліччя;

До лікарні доставили 53-річну жінку із порізами склом, 56-річну жінку із вибуховою травмою та забиттям коліна, а також 62-річну харків’янку із закритим переломом передпліччя; Поранена вагітна. Окремо медики госпіталізували 28-річну вагітну жінку, яка зазнала акубаротравми та різаних ран від уламків скла у власній квартирі;

Окремо медики госпіталізували 28-річну вагітну жінку, яка зазнала акубаротравми та різаних ран від уламків скла у власній квартирі; Діти в стані стресу. Гострої реакції на стрес зазнали троє дітей, серед яких дві дівчинки віком 11 і 16 років, а також однорічний хлопчик. Допомогу їм надали на місці події.

Трагедія у Чугуєві: загибель вагітної дівчини

Надзвичайно важких ракетних ударів цієї ночі зазнав Чугуїв. Ворожі ракети поцілили по житловому сектору, зруйнувавши два багатоквартирні будинки, приватні садиби, магазин, 4 капітальні гаражі та кілька автомобілів.

Внаслідок вибухів у місті загинули троє людей: чоловіки віком 56 і 70 років, а також 22-річна дівчина, яка перебувала на останніх місяцях вагітності. Очільник ОВА Олег Синєгубов висловив щирі співчуття рідним і близьким загиблих через цю невимовну трагедію. Крім того, медики надали допомогу на місці жінкам 71 та 65 років і 70-річному чоловіку, які зазнали важкої гострої реакції на стрес.

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Пошкодження у районах області

Протягом доби під ударами різноманітної зброї опинився Харків та ще 30 прикордонних населених пунктів області. Ворог задіяв понад 60 одиниць повітряних засобів нападу.

Для масованого обстрілу Харківщини російська армія застосувала:

Керовані ракети. Випущено 5 авіаційних ракет типу «Х-59»;

Випущено 5 авіаційних ракет типу «Х-59»; Авіабомби. Скинуто 7 важких керованих авіаційних бомб (КАБ);

Скинуто 7 важких керованих авіаційних бомб (КАБ); Ударні БпЛА. Зафіксовано нальоти 11 безпілотників типу «Герань-2/шахед»;

Зафіксовано нальоти 11 безпілотників типу «Герань-2/шахед»; Баражуючі боєприпаси. Використано 1 дрон типу «Ланцет»;

Використано 1 дрон типу «Ланцет»; Швидкісні безпілотники. Застосовано 6 новітніх БпЛА типу «Молнія»;

Застосовано 6 новітніх БпЛА типу «Молнія»; Тактичні засоби. Задіяно 15 ударних FPV-дронів;

Задіяно 15 ударних FPV-дронів; Невстановлені апарати. Зафіксовано рух 19 БпЛА, тип яких встановлюється.

Внаслідок цього обстрілу поранено цивільних у с. Великий Бурлук (чоловіки 40 і 39 років), м. Богодухів (69-річний чоловік), с. Вишневе (49-річна жінка), с. Черкаські Тишки (43-річний чоловік) та с. Хотімля (30-річний чоловік). Руйнувань зазнали магазини, будинки культури та приватні садиби у Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському та Лозівському районах.

Через небезпеку триває евакуація: транзитний пункт у Лозовій за добу прийняв рекордну кількість — 198 біженців, а загальна кількість зареєстрованих там осіб досягла 38 776 людей.

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Оперативна обстановка на лінії фронту: 260 боїв за добу

Паралельно з ударами по містах, на лінії бойового зіткнення зафіксовано рекордну інтенсивність штурмів — упродовж минулої доби відбулося 260 бойових зіткнень.

За офіційними даними Генерального штабу ЗСУ, ситуація на ключових напрямках виглядає так:

Південно-Слобожанський напрямок. Противник 10 разів активно атакував оборонні позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанські Хутори, Лиман, Стариця, а також здійснював наступальні дії у бік Ізбицького, Тернової та Волохівки. Усі атаки відбито;

Противник 10 разів активно атакував оборонні позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанські Хутори, Лиман, Стариця, а також здійснював наступальні дії у бік Ізбицького, Тернової та Волохівки. Усі атаки відбито; Куп’янський напрямок. Наші оборонці успішно зупинили п’ять спроб ворога просунутися вперед у бік населених пунктів Куп’янськ, Куп’янськ-Вузловий, Ківшарівка, Глушківка та Новоплатонівка. Супротивник відступив із втратами.

Гуманітарна допомога та відновлення житла

До ліквідації наслідків у Харкові, окрім комунальних служб, оперативно долучилися провідні добровольчі формування та міжнародні гуманітарні організації. Вони забезпечують постраждалих мешканців безкоштовними будівельними наборами (OSB-плити, плівка, рейки) для першочергового закриття контурів вікон, надають професійну юридичну допомогу та організували гаряче харчування на місцях прильотів.

До цієї важливої роботи долучилися: НУО «Координаційний гуманітарний центр», Харківська обласна організація Товариства Червоного Хреста України, БФ «Право на захист», НУО «Роксана та її команда», НУО «БФ Пивоварова», ГО «Я врятований» та БФ «Схід SOS». Олег Синєгубов висловив щиру вдячність усім волонтерам за злагоджену роботу у найскладніші хвилини.