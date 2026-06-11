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Трамп заявив про припинення бомбардування Ірану

Денис Молотов
Денис Молотов
Трамп заявив про припинення бомбардування Ірану
Ілюстративне фото з відкритих джерел / 47-й президент США Дональд Трамп.

Президент США Дональд Трамп заявив, що бомбардування Ірану буде припинено найближчим часом. Як він особисто зазначив, високопосадовці іранської влади телефонували йому з офіційним проханням зупинити останню військову атаку. Про це в четвер, 11 червня, інформує журналіст Fox News Трей Інгст у своєму дописі в соціальній мережі Х (колишній Twitter).

За словами американського медійника, він спілкувався з Дональдом Трампом під час важливих подій. Президент особисто керував військовими діями США проти Ірану безпосередньо із ситуаційного центру Білого дому.

📢 «Президент сказав мені, що сьогодні ввечері він безпосередньо спілкувався з іранськими офіційними особами, які попросили його припинити бомбардування», – ідеться в пості.

Масштаби військової операції США

Згідно з оприлюдненою публікацією, на момент розмови Трампа із журналістом військово-морські та повітряні сили США вже випустили 49 крилатих ракет Tomahawk. Також військові здійснили масовані повітряні удари за допомогою винищувачів. Найближча із намічених цілей розташовувалася на відстані приблизно 40 миль від іранської столиці — Тегерана.

Під час розмови Дональд Трамп окремо зазначив, що удари незабаром припиняться. Водночас американський лідер підкреслив жорстку умову. Якщо іранці не підпишуть нову угоду, «ми їх розбомбимо».

Також лідер США заявив журналісту Fox News про свої прогнози щодо майбутньої угоди. Трамп вважає, що це перемир’я стане одним із тих, які «найчастіше порушували в історії».

Разом із тим, телеканал CNN із посиланням на власного кореспондента в Тегерані повідомляє протилежну інформацію. За даними журналістів з місця подій, США вже розпочали нову хвилю активних атак.

Нагадаємо

Цей етап збройного конфлікту спалахнув у ніч на 10 червня. Це сталося після того, як іранські військові збили американський гелікоптер AH-64 в стратегічному районі Ормузької протоки. У відповідь на цей інцидент США негайно завдали серії ударів по іранських об’єктах.

Пізніше Дональд Трамп офіційно звинуватив Іран у навмисному затягуванні переговорного процесу. Він публічно заявив, що країна “заплатить за це”. У спілкуванні з представниками преси американський лідер натякнув на нові удари, що в підсумку й було повністю реалізовано в ніч на 11 червня.

Після відновлення активних бойових дій іранська влада оголосила про радикальний крок — повне закриття Ормузької протоки. Попри цю заяву Тегерана, Центральне командування США (CENTCOM) повідомило іншу інформацію. За даними американських військових, цивільні вантажні судна наразі продовжують безпечно пересуватися через цей регіон.

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