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Зеленський привітав Нікола Пашиняна з успіхом на парламентських виборах

Денис Молотов
Денис Молотов
Зеленський привітав Нікола Пашиняна з успіхом на парламентських виборах
Ілюстративне фото з відкритих джерел / В.О. Зеленський та Нікола Пашинян.

Шостий президент України В.О. Зеленський офіційно привітав прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна з переконливою перемогою його правлячої політичної сили на позачергових загальнонаціональних парламентських виборах. Про це український лідер написав на офіційній сторінці соцмережі X (колишній Twitter) у понеділок, 8 червня 2026 року, реагуючи на оприлюднення фінальних результатів голосування.

Глава держави дав високу оцінку рівня організації виборчого процесу в республіці, яка перебуває під постійним зовнішнім тиском. В.О. Зеленський підкреслив важливість вільного волевиявлення громадян:

📢 «Вітаю Вірменію з проведенням демократичних, вільних виборів та Нікола Пашиняна – з перемогою. І це перемога суверенітету Вірменії, вашої незалежності й права жити так, як ви самі визначите. Бажаємо вам успіху».

Окрім того, очільник Банкової окремо додав, що офіційний Київ повністю готовий до помітного розширення співпраці з Вірменією у політичній, економічній та безпековій сферах, що має відкрити нову сторінку в історії двосторонніх відносин держав.

Заклик до Брюсселя та європейська інтеграція Кавказу

Окремим стратегічним блоком у зверненні шостого президента України став заклик на адресу керівництва Європейського Союзу, від якого Київ вимагає рішучих та проактивних дій на кавказькому напрямку.

За словами Зеленського, поточний момент є ідеальним часом для демонстрації сили західної дипломатії:

  • Реальна підтримка. Євросоюз має не на словах, а на ділі реально підтримати демократичний уряд у Єревані;
  • Відчутні зміни. Брюссель зобов’язаний зробити все необхідне, щоб прості громадяни Вірменії на власному досвіді відчули, що жити стає краще завдяки зближенню з Європою;
  • Електоральний іспит. «Це тест для Євросоюзу. Важливо не втрачати часу та можливостей», – наголосив шостий український президент, натякаючи на ризики реваншу ретроградних сил у разі зволікання Заходу.
Впевнена перемога «Громадянського договору»

Нагадаємо, що парламентські вибори відбулися у Вірменії напередодні, у неділю, 7 червня. Вони супроводжувалися гострою інформаційною боротьбою із проросійськими блоками експрезидента Роберта Кочаряна та великого бізнесмена Самвела Карапетяна, які намагалися спекулювати на питаннях регіональної безпеки.

Проте, як повідомлялося раніше, за офіційними результатами підрахунку 100 % голосів виборців, оприлюдненими Центральною виборчою комісією, правляча партія прем’єр-міністра Нікола Пашиняна «Громадянський договір» набрала переконливі 49,81 % голосів. Такий високий показник дозволяє команді реформаторів самостійно, без утворення хитких коаліцій із популістами, сформувати новий дієздатний кабінет міністрів та продовжити курс на диверсифікацію безпекових зв’язків і вихід із підконтрольних москві організацій на кшталт ОДКБ.

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