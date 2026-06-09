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Луганщина долучилася до обговорення майбутньої політики згуртованості України

Денис Молотов
Денис Молотов
Луганщина долучилася до обговорення майбутньої політики згуртованості України
Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

Начальник Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко долучився у режимі онлайн до роботи масштабної Експертної конференції з обміну досвідом «Розділ 22 ЄС: Формуючи майбутню політику згуртованості України». Цей форум відбувся в межах розширеного засідання Міжвідомчої координаційної комісії з питань регіонального розвитку при Кабінеті Міністрів України. Про це повідомила пресслужба луганської ОВА у вівторок, 9 червня.

Учасники саміту детально проаналізували ключові інструменти євроінтеграції. Як було офіційно зазначено профільними урядовцями, переговорний Розділ 22 «Регіональна політика та координація структурних інструментів» — це значно більше, ніж просто одна з багатьох формальних технічних глав на шляху до членства в ЄС.

Це довгострокове бачення майбутньої архітектури України на десятиліття наперед: країни сильних, фінансово незалежних громад, розвинених спроможних регіонів і сильної Європи, невіддільною юридичною частиною якої наша держава стає вже сьогодні.

📢 «Політика згуртованості – це не якісь абстрактні бюрократичні документи чи складні процедури. Це, насамперед, висока та відчутна якість повсякденного життя людей, сучасне житло, відбудовані школи, модернізовані лікарні, повна інклюзивна доступність, нові робочі місця та прямі іноземні інвестиції. А для луганчан — це ще й збереження власної унікальної локальної ідентичності», — детально прокоментував стратегічне значення події Олексій Харченко.

Державна стратегія 2028-2034 та виклики прифронтових територій

Наразі Україна проходить абсолютно унікальний та безпрецедентний у світовій історії шлях: державні інституції одночасно захищають суверенітет, відновлюють щойно зруйновану критичну інфраструктуру, проводять капітальні внутрішні реформи та модернізують усю систему муніципального управління.

У контексті післявоєнного відновлення учасники Конференції детально обговорили нову модель розвитку країни — Державну стратегію регіонального розвитку, розраховану на 2028-2034 роки.

Особливе, пріоритетне значення оновлена стратегічна модель має саме для деокупованих та прифронтових територій:

  • Масштаб залучення. Наразі до цієї категорії офіційно віднесено 243 українські громади;
  • Демографічний чинник. Мова йде про безпеку та життєдіяльність майже семи мільйонів людей, які щодня живуть поруч із війною;
  • Урядові рішення. Протягом останнього року для оперативності підтримки таких територій Кабмін ухвалив понад 70 важливих рішень;
  • Практичні інструменти. У практику муніципального управління впроваджено понад 40 нових фінансових та регуляторних інструментів;
  • Пряме фінансування. З державного бюджету безпосередньо спрямовано понад 80 мільярдів гривень на нагальні потреби громад і людей.
Створення спільного європейського Майстер-плану

Головним практичним підсумком роботи Міжвідомчої комісії стало погодження концепції нового стратегічного документа, який координуватиме розподіл майбутніх європейських дотацій.

Зараз, разом із ключовими міжнародними фінансовими партнерами та експертами Єврокомісії, Уряд України активно працює над детальною підготовкою комплексного єдиного майстер-плану. Цей документ органічно поєднає процеси фізичного відновлення об’єктів, загальний регіональний розвиток та європейську інтеграцію в єдину довгострокову стратегію тривалої підтримки прифронтових територій та територій відновлення.

Майстер-план базуватиметься виключно на прозорих принципах європейської політики згуртованості. Це дозволить залучати кошти структурних фондів ЄС за спрощеними процедурами.

👉 Також нагадаємо, що у Києві у понеділок, 8 червня 2026 року, відбулася масштабна всеукраїнська конференція «Освіта нової України 2.0».

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