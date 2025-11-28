Проводяться обшуки у керівника ОП Андрія Єрмака – НАБУ

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) здійснюють обшуки у керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Про це повідомила пресслужба НАБУ у п’ятницю, 28 листопада. У відомстві уточнили, що слідчі дії є санкціонованими та проводяться в межах одного з розслідувань, деталі якого, за словами правоохоронців, будуть оприлюднені згодом.

📢 «НАБУ і САП здійснюють слідчі дії (обшуки) у керівника Офісу президента України. Слідчі дії санкціоновані і здійснюються в межах розслідування. Деталі – згодом», – йдеться у повідомленні.

Журналісти «Української правди» зафіксували, як на територію урядового кварталу зайшла група з приблизно десяти співробітників антикорупційних органів, які, ймовірно, беруть участь у проведенні обшуків. Візуальне підтвердження того, що слідчі дії тривають, вони отримали безпосередньо на місці подій. Перші фото з місця події опублікували кореспонденти “Української Правди”.

Пізніше цю новину прокоментував й сам керівник Офісу президента Андрій Єрмак у своєму офіційному Телеграм-каналі:

📢 «Сьогодні НАБУ і САП дійсно проводять процесуальні дії у мене вдома. Жодних перешкод у слідчих немає. Їм було надано повний доступ до квартири, на місці – мої адвокати, які взаємодіють із правоохоронцями. З мого боку – повне сприяння», – йдеться у повідомленні.

Раніше директор НАБУ Семен Кривонос заявляв, що розслідування за справою «Мідас», яка стосується корупційних схем в енергетичному секторі, буде розширюватися. За його словами, антикорупційні органи очікують появи нових підозр у межах цього провадження.

За даними окремих ЗМІ та народних депутатів, у матеріалах слідства, зокрема у плівках НАБУ, які стосуються справи «Мідас», може фігурувати персонаж під псевдонімом «Алі-Баба», якого журналісти пов’язують саме з Єрмаком. Офіційних підтверджень цьому наразі немає.

10 листопада НАБУ та САП оприлюднили так звані «плівки Міндіча», які, за даними слідства, свідчать про існування у державній компанії «Енергоатом» масштабної схеми отримання відкатів. Ідеться про вимагання 10–15% від суми контрактів у фірм-підрядників. Незаконно отримані кошти, за версією слідчих, легалізовували через так званий «бек-офіс» у центрі Києва. Загальний обсяг таких фінансових потоків оцінюється приблизно у 100 млн доларів.

У ході досудового розслідування НАБУ встановило, що ключову роль у схемі нібито відігравав бізнесмен Тимур Міндіч. Бізнесмен, згідно з версією слідства, контролював розподіл коштів, визначав обсяги виплат та впливав на окремих керівників центральних органів влади з метою вирішення питань у власних інтересах. Зокрема, в енергетичній та оборонній сферах.