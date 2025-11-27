У НАБУ заявили про новий етап у гучній справі «Мідас»: ми не зупинимося

У гучній антикорупційній справі «Мідас» Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) перейшли до нового етапу розслідування. Як повідомив директор НАБУ Семен Кривонос, розслідування офіційно вийшло із закритої фази і перейшло до стадії фінансового аналізу та відпрацювання транзакцій. Про це у четвер, 27 листопада, інформує видання Українська правда.

📢 «Зараз розслідування перейшло із закритої стадії – тієї, де ми слухаємо, здобуваємо докази злочинної діяльності, але не можемо надсилати запити в державні органи чи за кордон, щоб розкрити, наприклад, транзакцію в банку – у власну стадію, тобто у стадію фінансового розслідування», — пояснив Кривонос.

За його словами, після проведення масштабних обшуків у справі «Мідас» слідчі отримали значний обсяг доказів.

☝️Було вилучено сотні цифрових носіїв — комп’ютери, телефони та інші девайси. Також отримано великий масив документів, серед яких матеріали, отримані з «Енергоатома» та інших енергетичних структур.

Кривонос зазначив, що детективи уже працюють із «цікавими документами». Вони можуть пролити світло на обсяги коштів, що були незаконно виведені з державних компаній.

📢 «І тепер ці тисячі записів зіставляються з тим, що вилучено. Ми не зупинимося! Ми упевнені, що ми маємо довести цю справу до кінця і показати українському суспільству, скільки коштів було вкрадено, скільки їх було перетворено на дорогі вілли у Швейцарії, квартири, нерухомість, гроші на рахунках», — наголосив директор НАБУ.

Він додав, що усі незаконно виведені активи мають бути повернуті до українського бюджету після завершення фінансового аналізу у межах справи «Мідас».

☝️ Нагадаємо, що операція «Мідас» була оголошена НАБУ та САП як масштабне розслідування корупційних схем в енергетичному секторі. Включно з можливим відмиванням значних сум коштів “Енергоатома”.