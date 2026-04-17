росія готує до семи масованих атак на місяць – МЗС

Країна-агресор росія готується до значного посилення інтенсивності повітряного терору. За даними української розвідки, ворог має намір здійснювати до семи масованих атак на місяць. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у п’ятницю, 17 квітня, під час публічної дискусії ADF-Talks на 5-му Анталійському дипломатичному форумі в Туреччині. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» в п’ятницю, 17 квітня.

Очільник МЗС окреслив нові параметри того, що зараз вважається «масованою атакою» в українських реаліях.

💥 Нові масштаби повітряного терору

Згідно з розвідувальними даними, рф планує комбінувати велику кількість безпілотників із ракетним озброєнням для виснаження української системи ППО.

📢 «За даними нашої розвідки, вони (росіяни – ред.) готуються до таких масованих атак найближчим часом. У нашій реальності масована атака означає щонайменше 400 безпілотників у поєднанні з щонайменше 20 ракетами. І вони готуються атакувати нас, згідно з даними розвідки, сім разів на місяць», – повідомив Андрій Сибіга.

Попри зростання загрози, міністр зазначив, що українські захисники неба демонструють надзвичайно високу ефективність: станом на сьогодні сили ППО знищують до 90% ворожих цілей під час обстрілів.

Наслідки поточної атаки 17 квітня

Заява міністра прозвучала на тлі чергового масштабного обстрілу. У ніч на 17 квітня окупанти застосували:

172 ударні дрони;

1 балістичну ракету.

Силам протиповітряної оборони вдалося знешкодити майже 150 ворожих об’єктів. Проте навіть за такої ефективності влучання та падіння уламків спричинили серйозні проблеми в енергосистемі.

Критичні наслідки останніх обстрілів:

Енергетика: у семи областях України зафіксовані аварійні відключення електроенергії. Чернігів: місцева ТЕЦ вимушено зупинила свою роботу через пошкодження або загрозу стабільності мережі.

Андрій Сибіга підкреслив необхідність подальшого зміцнення української ППО. Прогнозована інтенсивність атак (сім разів на місяць) вимагає безперебійного постачання зенітних ракет та нових комплексів Patriot і SAMP/T для захисту критичної інфраструктури та цивільного населення.

Українська сторона продовжує інформувати партнерів про плани агресора, закликаючи до рішучих дій та посилення санкційного тиску на російський ВПК.