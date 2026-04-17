росія готує до семи масованих атак на місяць – МЗС

Денис Молотов
росія готує до семи масованих атак на місяць – МЗС
Ілюстративне фото: наслідки попередніх російських атак / Краматорськ, Донецька область / ДСНС України.

Країна-агресор росія готується до значного посилення інтенсивності повітряного терору. За даними української розвідки, ворог має намір здійснювати до семи масованих атак на місяць. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у п’ятницю, 17 квітня, під час публічної дискусії ADF-Talks на 5-му Анталійському дипломатичному форумі в Туреччині. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» в п’ятницю, 17 квітня.

Очільник МЗС окреслив нові параметри того, що зараз вважається «масованою атакою» в українських реаліях.

💥 Нові масштаби повітряного терору

Згідно з розвідувальними даними, рф планує комбінувати велику кількість безпілотників із ракетним озброєнням для виснаження української системи ППО.

📢 «За даними нашої розвідки, вони (росіяни – ред.) готуються до таких масованих атак найближчим часом. У нашій реальності масована атака означає щонайменше 400 безпілотників у поєднанні з щонайменше 20 ракетами. І вони готуються атакувати нас, згідно з даними розвідки, сім разів на місяць», – повідомив Андрій Сибіга.

Попри зростання загрози, міністр зазначив, що українські захисники неба демонструють надзвичайно високу ефективність: станом на сьогодні сили ППО знищують до 90% ворожих цілей під час обстрілів.

Наслідки поточної атаки 17 квітня

Заява міністра прозвучала на тлі чергового масштабного обстрілу. У ніч на 17 квітня окупанти застосували:

  • 172 ударні дрони;
  • 1 балістичну ракету.

Силам протиповітряної оборони вдалося знешкодити майже 150 ворожих об’єктів. Проте навіть за такої ефективності влучання та падіння уламків спричинили серйозні проблеми в енергосистемі.

Критичні наслідки останніх обстрілів:
  1. Енергетика: у семи областях України зафіксовані аварійні відключення електроенергії.
  2. Чернігів: місцева ТЕЦ вимушено зупинила свою роботу через пошкодження або загрозу стабільності мережі.

Андрій Сибіга підкреслив необхідність подальшого зміцнення української ППО. Прогнозована інтенсивність атак (сім разів на місяць) вимагає безперебійного постачання зенітних ракет та нових комплексів Patriot і SAMP/T для захисту критичної інфраструктури та цивільного населення.

Українська сторона продовжує інформувати партнерів про плани агресора, закликаючи до рішучих дій та посилення санкційного тиску на російський ВПК.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Франція зменшить залежність від імпортованих нафти та газу

ПОЛІТИКА

У Луцьку сталася бійка ТЦК з підлітками: офіційна заява ТЦК

ВАЖЛИВО

ЄС профінансує закупівлю українських дронів з кредиту на 90 млрд євро

ЕКОНОМІКА

Атака на Дніпро: 5 загиблих, понад 20 поранених після ракетного удару

ВІЙНА

Британія оголосила про “найбільший в історії” пакет допомоги щодо дронів для України

ПОДІЇ

Інформаційний портал «Ірта-fax» серед учасників проєкту Ukraine Resilient Media Initiative

ВАЖЛИВО

Фейк: Le Figaro повідомило про участь українських біженців у організації теракту в Парижі

СТОПФЕЙК

Суд залишив під вартою ексміністра енергетики Галущенка

КРИМІНАЛ

Трамп бачить себе Ісусом, що зцілює людей

ВАЖЛИВО

Вперше у Британії позбавили громадянства через зв’язки з рф

ПОЛІТИКА

Відбувся обмін полоненими з рф перед Великоднем

ВАЖЛИВО

У Херсоні росіяни вбили двох водіїв: наслідки ворожих атак

ВІЙНА

Україна не вступить до ЄС швидко – Мерц

ПОЛІТИКА

У Києві батька п’ятьох дітей з відстрочкою оштрафували на понад 56 тис. грн

СУСПІЛЬСТВО

Дніпропетровщина 16 квітня: зросла кількість жертв та масштаби руйнувань

ВАЖЛИВО
