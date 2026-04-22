Допомога ветеранам від Красноріченської громади за програмою підтримки

У березні в межах програми «Турбота про героїв» Красноріченської громади двоє ветеранів, які отримали інвалідність унаслідок війни, одержали матеріальну допомогу. Кожному з них виплатили по 40 тисяч гривень, що в сумі становить 80 тисяч гривень. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА в середу, 22 квітня.

Від початку 2026 року фінансову підтримку за цією ініціативою вже надали чотирьом захисникам. Серед отримувачів — ветеран, звільнений із військової служби за станом здоров’я, військовослужбовець, який зазнав поранення під час оборони України, а також двоє осіб з інвалідністю внаслідок війни.

✅ Станом на сьогодні загальний обсяг виплат у межах програми досяг 130 тисяч гривень із передбачених 600 тисяч гривень на поточний рік.

Хто може отримати допомогу

Право на отримання матеріальної допомоги мають військовослужбовці, які отримали поранення під час захисту держави або були звільнені зі служби через стан здоров’я.

Підтримка також передбачена для ветеранів, які мають статус особи з інвалідністю внаслідок війни та вже завершили військову службу.

📞 Для отримання додаткової інформації або консультацій можна звернутися за телефоном:

095 520 38 32.

