ГОЛОВНАВСІ НОВИНИЛУГАНЩИНА
ЛУГАНЩИНА

Допомога ветеранам від Красноріченської громади за програмою підтримки

Денис Молотов
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

У березні в межах програми «Турбота про героїв» Красноріченської громади двоє ветеранів, які отримали інвалідність унаслідок війни, одержали матеріальну допомогу. Кожному з них виплатили по 40 тисяч гривень, що в сумі становить 80 тисяч гривень. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА в середу, 22 квітня.

Від початку 2026 року фінансову підтримку за цією ініціативою вже надали чотирьом захисникам. Серед отримувачів — ветеран, звільнений із військової служби за станом здоров’я, військовослужбовець, який зазнав поранення під час оборони України, а також двоє осіб з інвалідністю внаслідок війни.

✅ Станом на сьогодні загальний обсяг виплат у межах програми досяг 130 тисяч гривень із передбачених 600 тисяч гривень на поточний рік.

Хто може отримати допомогу

Право на отримання матеріальної допомоги мають військовослужбовці, які отримали поранення під час захисту держави або були звільнені зі служби через стан здоров’я.

Підтримка також передбачена для ветеранів, які мають статус особи з інвалідністю внаслідок війни та вже завершили військову службу.

📞 Для отримання додаткової інформації або консультацій можна звернутися за телефоном:

  • 095 520 38 32.

👉 Також нагадаємо, що Рубіжанська міська військова адміністрація (МВА) продовжує активну реалізацію комплексної програми соціальної підтримки «Громада — Захисникам і Захисницям».

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Удар по Чернігову: під завалами будинку загинув підліток

ВІЙНА

У ракетах КНДР, які росія застосовує проти України, виявили компоненти цивільного призначення провідних брендів – Міноборони

ПОДІЇ

Чемпіон України з шахів Владислав Бахмацький — про кар’єру, Харків і війну

ІНТЕРВ'Ю ЛУГАНЩИНА

Система безкарності та корупційна складова в ТЦК – Лубінець

ВАЖЛИВО

На фронті зафіксували майже 60 боїв, ворог продовжує марні спроби атак на позиції біля Антонівського мосту – Генштаб

ВІЙНА

На Запоріжжя внаслідок ударів КАБами постраждали троє жінок

ВІЙНА

Україна відновила ділянку нафтопроводу Дружба після удару рф

ВАЖЛИВО

У Києві планують резервну систему теплозабезпечення

ВЛАДА

США планують захоплення іранських танкерів – WSJ

ПОЛІТИКА

Набивні вʼїзні стелажі від компанії FORSTOR — що це і як працює

СУСПІЛЬСТВО

Культурна спадщина Луганщини: нова музейна експозиція

ЛУГАНЩИНА

Туреччина готова до організації саміту на рівні лідерів

ПОЛІТИКА

Після масованої атаки вночі рф продовжує удари, кількість жертв росте – що відомо

ПОДІЇ

Літак AZAL збила російська ППО: москва офіційно визнала провину

ВАЖЛИВО

Рубіжанська громада погодила нові виплати для Захисників та Захисниць

ЛУГАНЩИНА
ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип