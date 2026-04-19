На Запоріжжя внаслідок ударів КАБами постраждали троє жінок

Денис Молотов
Фото: наслідки російських атак на Запоріжжя / Запорізька ОВА / 19.04.2026

Окупаційні російські війська продовжують тероризувати мирне населення Запорізької області, використовуючи керовані авіаційні бомби (КАБ) та дрони-камікадзе. У неділю, 19 квітня, під масований авіаудар потрапило селище Балабине. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Внаслідок ворожої атаки авіабомбами у селищі постраждали троє місцевих мешканок: жінки віком 59, 63 та 85 років.

📢 «Після надання медиками першої допомоги всі лікуються амбулаторно», — зазначив голова області.

Крім людських жертв, зафіксовано значні руйнування цивільної інфраструктури:

  • пошкоджені приватні житлові будинки;
  • понівечені автомобілі та гаражні приміщення.

Також окупанти завдали удару по одному з житлових районів самого Запоріжжя. Там зафіксовано пошкодження приватних осель, проте, за попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Статистика обстрілів за добу: понад 750 ударів

Впродовж останніх 24 годин ворог здійснив безпрецедентну кількість атак — загалом 756 ударів по 44 населених пунктах регіону:

  • Авіація: 18 авіаударів по населених пунктах, серед яких Балабине, Зарічне, Юрківка, Новоукраїнка та інші.
  • БпЛА: 552 дрони різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Кушугум, Степногірськ, Оріхів та Гуляйполе.
  • РСЗВ: 4 обстріли зафіксовано по обласному центру, Малій Токмачці та Чарівному.
  • Артилерія: 182 артудари прийшлися по прифронтових містах та селах.

Загалом до ОВА надійшло 98 повідомлень про пошкодження об’єктів інфраструктури, житлового фонду та приватного транспорту.

Військові та місцева влада закликають мешканців Запорізької області бути максимально пильними та перебувати в укриттях під час сигналів повітряної тривоги.

Загальна ситуація в Україні 19 квітня

Ворожа активність спостерігається і в інших регіонах країни. У Чернігові внаслідок атаки дронів загинув 16-річний юнак, ще четверо людей отримали поранення. На Херсонщині ворожий безпілотник поцілив у цивільне таксі, а в Полтавській області під удар потрапив локомотив, що призвело до поранення залізничника.

👉 За добу на фронті зафіксовано 135 бойових зіткнень. Найінтенсивніші бої тривають на Покровському напрямку, де противник здійснив найбільшу кількість атак і зазнав значних втрат.

- Реклама-
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

