«Пліч-о-пліч»: згуртованість як стратегія Попаснянської громади

Центральним елементом підтримки мешканців Попаснянської громади після початку повномасштабного вторгнення стало формування партнерських зв’язків із приймаючими громадами та міжнародними інституціями. Взаємодія реалізується в межах проєкту «Пліч-о-пліч: згуртовані громади». Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА.

Ключовим інструментом цієї співпраці стала мережа гуманітарних хабів. Перший із них відкрили 15 березня 2022 року в Бахмуті на Донеччин. Згодом такі простори почали діяти в Черкасах, Харкові та Самарі, забезпечуючи комплексну підтримку внутрішньо переміщених осіб.

▶️ Черкаси: правова та медична підтримка

У черкаському хабі організовано зустріч переселенців із Луганської області з представниками громадського сектору. Участь у заході взяли очільниця Черкаського обласного осередку ГО «Захист Держави» Ірина Тернова та юристка Наталія Захарченко. Зустріч була спрямована на підвищення правової обізнаності ВПО та розширення доступу до безоплатної юридичної допомоги.

Паралельно в хабі працюють медичні фахівці КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» та КНП «Луганський обласний медичний центр соціально небезпечних інфекційних хвороб». Вони надають консультації та медичні послуги як переселенцям, так і місцевим жителям, що забезпечує рівний доступ до системи охорони здоров’я.

▶️ Харків і Самар: базова допомога та інтеграція

У Харкові співпраця з Товариством Червоного Хреста України дозволяє забезпечувати внутрішньо переміщених осіб продуктовими наборами та засобами гігієни. Це сприяє задоволенню базових потреб і зниженню соціальної вразливості.

Окрему увагу приділяють соціальній згуртованості. У межах ініціативи «Родинні зустрічі» в харківському хабі відбувся турнір із настільного тенісу. До нього долучилися представники різних професій і вікових груп, зокрема рятувальники, військовослужбовці, працівники критичної інфраструктури, молодь і люди старшого віку. Захід сприяв зниженню емоційної напруги та зміцненню відчуття спільноти.

У Самарі в межах партнерства з Червоним Хрестом у гуманітарному хабі встановили станцію очищення води. За домовленістю з міською радою доступ до питної води отримують і місцеві жителі.

Під час блекаутів у опалювальний сезон 2025–2026 років Попаснянська МВА забезпечила встановлення та запуск генератора для опалення гімназії №7, де розміщено шелтер для ВПО. Це дало змогу створити належні умови для проживання дітей і родин.

Крім того, переселенці та працівники хабу долучилися до міської ініціативи «Самар квітучий», у межах якої на території гімназії висадили фруктові дерева. Регулярно проводяться зустрічі за участі керівництва Попаснянської громади та представників місцевої влади Самара, що сприяє оперативному реагуванню на потреби людей.

▶️ Міжнародне партнерство та співпраця з Францією

Попаснянська МВА уклала меморандуми про співпрацю з 25 громадами в різних регіонах України. Це дозволяє реалізовувати спільні проєкти, обмінюватися досвідом і координувати допомогу.

Важливим напрямом є співпраця з муніципалітетом міста Сент-Етьєн у Франції. У 2025 році сторони підписали угоду, яка передбачає розвиток інституційної взаємодії в межах міжнародного та європейського співробітництва.

Також укладено трирічну угоду про територіальне партнерство, що охоплює соціально-економічний розвиток, екологію, медицину, освіту, культуру та туризм.

Практичним результатом стало організоване літнє оздоровлення дітей громади. У 2025 році вони отримали можливість відпочити у центрі Le Chalet des Alpes у регіоні Рона-Альпи.

▶️ Підтримка на рівні громад і особистих ініціатив

Окрім інституційної взаємодії, важливу роль відіграють особисті ініціативи. Зокрема, староста сіл Іспас та Майдан Вижницької громади Олексій Гордійчук із початку повномасштабної війни надав прихисток родині з Попасної.

Ця допомога має тривалий характер — родина проживає в нього з 2022 року донині.

ℹ️ Системне розширення партнерств дає змогу Попаснянській МВА не лише реагувати на виклики воєнного часу, а й формувати умови для довгострокової підтримки, адаптації та інтеграції мешканців громади у нових спільнотах.

