Скандал з Одеським ТЦК: деталі гучного затримання

В Одесі правоохоронці ліквідували організоване злочинне угруповання, до складу якого входили співробітники територіальних центрів комплектування (ТЦК). Про це у вівторок, 21 квітня, повідомили СБУ та Одеська обласна прокуратура.

За даними слідства, учасники групи вимагали гроші у громадян, а у разі відмови застосовували силу та погрожували відправленням «штурмовиками на передову» у прискореному порядку. Потерпілих силоміць викрадали та затягували до службового транспорту.

Слідство встановило, що схема діяла за участі місцевого жителя, який проходив службу в ТЦК і виконував роль інформатора.

📢 «Зловмисники діяли за “наводкою” мешканця Одещини, який проходив службу в ТЦК. Саме він підшукував потенційних жертв, дізнавався про їхнє матеріальне становище та маршрути руху».

Далі, за даними правоохоронців, учасники злочинного угруповання відстежували людей і нападали на них просто на вулицях або автошляхах. Для цього використовували два службові мультівени: в одному утримували потерпілих, інший забезпечував спостереження за обстановкою навколо.

Затримання організованої злочинної групи ТЦК

Зловмисників затримали «на гарячому», коли вони викрали ще одного місцевого жителя на вулиці Прохоровській. У цей момент зловмисники вимагали від нього 30 тисяч доларів.

📢 «Під час затримання фігуранти чинили фізичний спротив правоохоронцям. Спецпризначенці СБУ задіяли зброю, стріляючи по колесах авто, на якому намагалися втекти учасники угруповання. Жодна особа вогневих поранень не отримала», – вказано в повідомленні.

⚠️ Загалом правоохоронці затримали п’ятьох осіб, серед яких четверо працівників районних ТЦК та СП. Наразі готується повідомлення про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України — вимагання в особливо великих розмірах або вчинене організованою групою в умовах воєнного стану.

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. У разі доведення вини фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше в місцевих пабліках з’явилося відео затримання представників ТЦК, яке, за повідомленнями, відбулося на вулиці Балківській із переслідуванням та пострілами.

📌 Згодом в Одеському обласному ТЦК підтвердили факт затримання військовослужбовців. За інформацією ЗМІ, йшлося про вісьмох представників Пересипського ТЦК та одного дільничного, яких підозрюють у вимаганні 50 тисяч доларів.

☝️ Після інциденту головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення про відсторонення керівництва обласного ТЦК Одеси.