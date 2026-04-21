Скандал з Одеським ТЦК: деталі гучного затримання

Фото: Одеська обласна прокуратура / 21.04.2026

В Одесі правоохоронці ліквідували організоване злочинне угруповання, до складу якого входили співробітники територіальних центрів комплектування (ТЦК). Про це у вівторок, 21 квітня, повідомили СБУ та Одеська обласна прокуратура.

За даними слідства, учасники групи вимагали гроші у громадян, а у разі відмови застосовували силу та погрожували відправленням «штурмовиками на передову» у прискореному порядку. Потерпілих силоміць викрадали та затягували до службового транспорту.

⚠️”Вибивання” коштів відбувалися прямо в службовому мультівені ТЦК, до якого потерпілих затягували силоміць.

Слідство встановило, що схема діяла за участі місцевого жителя, який проходив службу в ТЦК і виконував роль інформатора.

📢 «Зловмисники діяли за “наводкою” мешканця Одещини, який проходив службу в ТЦК. Саме він підшукував потенційних жертв, дізнавався про їхнє матеріальне становище та маршрути руху».

Далі, за даними правоохоронців, учасники злочинного угруповання відстежували людей і нападали на них просто на вулицях або автошляхах. Для цього використовували два службові мультівени: в одному утримували потерпілих, інший забезпечував спостереження за обстановкою навколо.

Зловмисників затримали «на гарячому», коли вони викрали ще одного місцевого жителя на вулиці Прохоровській. У цей момент зловмисники вимагали від нього 30 тисяч доларів.

📢 «Під час затримання фігуранти чинили фізичний спротив правоохоронцям. Спецпризначенці СБУ задіяли зброю, стріляючи по колесах авто, на якому намагалися втекти учасники угруповання. Жодна особа вогневих поранень не отримала», – вказано в повідомленні.

Фото: Служба безпеки України / 21.04.2026

⚠️ Загалом правоохоронці затримали п’ятьох осіб, серед яких четверо працівників районних ТЦК та СП. Наразі готується повідомлення про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України — вимагання в особливо великих розмірах або вчинене організованою групою в умовах воєнного стану.

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. У разі доведення вини фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше в місцевих пабліках з’явилося відео затримання представників ТЦК, яке, за повідомленнями, відбулося на вулиці Балківській із переслідуванням та пострілами.

📌 Згодом в Одеському обласному ТЦК підтвердили факт затримання військовослужбовців. За інформацією ЗМІ, йшлося про вісьмох представників Пересипського ТЦК та одного дільничного, яких підозрюють у вимаганні 50 тисяч доларів.

☝️ Після інциденту головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення про відсторонення керівництва обласного ТЦК Одеси.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Рубіжанська громада погодила нові виплати для Захисників та Захисниць

ЛУГАНЩИНА

Україна закликає США повернути нафтові санкції проти рф

ВАЖЛИВО

Громада Луганщини провела толоку на Алеї Захисників у Дніпрі

ЛУГАНЩИНА

Підсумки I кварталу 2026 року: робота Пенсійного фонду Луганщини

ЛУГАНЩИНА

рф видала «ліцензію» на розробку українського марганцю на ТОТ Запоріжжя

ПОДІЇ

На фронті зафіксовано 54 боєзіткнення, ворог 13 разів намагався наступати на Покровському напрямку – Генштаб

ВІЙНА

Британія оголосила про “найбільший в історії” пакет допомоги щодо дронів для України

ПОДІЇ

У Херсоні росіяни вбили двох водіїв: наслідки ворожих атак

ВІЙНА

Обіцяють правову оцінку дій поліції під час теракту в Києві

ВАЖЛИВО

«Пліч-о-пліч»: модель стійкості Гірської громади Луганщини

ЛУГАНЩИНА

Україна відновила ділянку нафтопроводу Дружба після удару рф

ВАЖЛИВО

На Львівщині до ТЦК увірвалися невідомі люди

СУСПІЛЬСТВО

Наслідки ворожої атаки на Запоріжжя: руйнування у трьох районах

ВІЙНА

На фронті зафіксовано 135 бойових зіткнень, найінтенсивніші бої на Покровському напрямку – Генштаб

ВІЙНА

Фінансова інтеграція ТОТ: підозра керівнику філії російського банку

КРИМІНАЛ
