«Пліч-о-пліч»: модель стійкості Гірської громади Луганщини

У межах масштабного проєкту «Пліч-о-пліч: згуртовані громади» Луганщина демонструє унікальні кейси співпраці. У центрі уваги — досвід Гірської міської громади. Попри тимчасову окупацію територій, громада зуміла трансформувати свою діяльність, поєднавши роботу над міжнародним партнерством, системну підтримку переселенців та активну підготовку до майбутнього відновлення. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА.

Оскільки громада тимчасово позбавлена можливості працювати безпосередньо на своїй землі, ключовий пріоритет зміщено на збереження людського капіталу та інституційної спроможності. Це створює фундамент, який визначатиме темпи регенерації регіону після деокупації.

🤝 Підтримка ВПО як базовий рівень співпраці

Практичне партнерство Гірської міської військової адміністрації зосереджене на базі гуманітарного штабу в Києві. Тут реалізуються спільні ініціативи з провідними міжнародними благодійними організаціями.

📌 Ключові напрямки допомоги:

Грошові виплати: Спільно з фондом «Global Empowerment Mission UA» реалізовано програму допомоги для вразливих категорій (люди старшого віку, особи з обмеженим рівнем повсякденного функціювання, багатодітні сім’ї, одинокі батьки, а також родини загиблих, зниклих безвісти або полонених). Загалом було опрацьовано понад 300 заявок , що свідчить про масштаб запиту на таку підтримку.

Адміністративний сервіс: Безпосередньо у хабі організовано відкриття банківських рахунків для швидкого доступу до коштів.

Матеріальна підтримка: Системна видача гуманітарних наборів та засобів першої потреби.

📈 Від гуманітарного реагування до стратегії «Ro3kvit»

Наступним етапом став перехід від кризового менеджменту до стратегічного планування. Це робота над майбутнім громади – активне формування власного бачення відновлення, спираючись на партнерство з українськими та міжнародними організаціями.

Гірська громада, залучивши міжнародних експертів та урбаністичну коаліцію «Ro3kvit», розробила унікальний методичний посібник — «Погляд на Гірську громаду: рекомендації для окупованих територій».

📢 «Документ містить сценарії відновлення з урахуванням досвіду мешканців, історії та потенціалу розвитку громади», — підкреслюють розробники.

Ці напрацювання вже отримали високу оцінку на професійних майданчиках, зокрема на Львівському урбаністичному форумі, і можуть стати шаблоном для інших постраждалих територій.

🌍 Міжнародне партнерство як ресурс розвитку

Окремим вектором є інтеграція громади у європейський простір. Гірська громада активно налагоджує зв’язки з муніципалітетами Італії, Литви, Франції, Німеччини та Польщі.

Інструменти міжнародної співпраці:

Презентаційні пакети: Розробка матеріалів українською та англійською мовами для залучення інвестицій.

Освіта: Участь у програмі «Муніципальні партнерства для євроінтеграції». Вона спрямована на посилення інституційної спроможності громад у роботі з міжнародними партнерами.

Аналітика: Включення досвіду громади до міжнародних звітів, що підтверджує готовність працювати за стандартами ЄС.

✅ Досвід Гірської громади доводить: навіть за відсутності територіального контролю, муніципалітет може зберігати керованість та формувати підґрунтя для повернення. Проєкт «Пліч-о-пліч» у цій моделі стає не просто інструментом виживання, а платформою для стратегічних партнерств.

