ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Повітряні сили знешкодили 190 ворожих БпЛА

Денис Молотов
Повітряні сили знешкодили 190 ворожих БпЛА
Ілюстративне фото з відкриттих джерел.

Починаючи з вечора 17 квітня, російська федерація здійснила масштабний повітряний напад на територію України, залучивши понад дві сотні безпілотних літальних апаратів різних модифікацій. За даними командування Повітряних сил ЗСУ, під удар потрапили північні, південні та східні регіони країни.

Станом на ранок 18 квітня (08:30) протиповітряна оборона продемонструвала високу ефективність, попри безпрецедентну кількість засобів нападу.

Результати бойової роботи:
  • Загальна кількість БпЛА: ворог випустив 219 одиниць (типи «Shahed», «Гербера», «Італмас» та інші).
  • Збито/придушено: підрозділами ППО нейтралізовано 190 безпілотників.
  • Наслідки влучань: зафіксовано прильоти 28 ударних БпЛА на 17 локаціях.
  • Падіння уламків: задокументовано на 9 локаціях.

Окупанти здійснювали пуски з восьми різних напрямків, зокрема з Брянська, Курська, Орла, Приморсько-Ахтарська (рф) та мису Чауда (тимчасово окупований Крим).

📢 «За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 190 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 28 ударних БпЛА на 17 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях», — йдеться в офіційному повідомленні.

Повітряні сили знешкодили 190 ворожих БпЛА 01
Повітряні Сили ЗСУ / 18.04.2026
💥 Відбиття повітряної атаки

Відбиття повітряної навали забезпечувалося комплексним залученням сил: зенітних ракетних військ, авіації, мобільних вогневих груп (МВГ) та підрозділів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Українська приватна ППО продемонструвала унікальний результат: вперше було знищено реактивну модифікацію «шахеда», швидкість якої перевищувала 400 км/год. Варто зазначити, що це не перший успіх приватних ініціатив — наприкінці березня ними вже були успішно перехоплені російські дрони типів «Shahed» та «Zala».

Громадян закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

👉 Також нагадаємо, що загалом від початку цієї доби відбулося 118 бойових зіткнень. Ворог запустив для ураження 4031 дрон-камікадзе та здійснив 2396 обстрілів

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип