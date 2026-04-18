ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

США раптово знову зняли санкції з російської нафти

Денис Молотов
США раптово знову зняли санкції з російської нафти
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Сполучені Штати офіційно запровадили короткострокове послаблення санкційного режиму щодо енергоносіїв із російської федерації. У ніч проти суботи, 18 квітня, Вашингтон на 30-денний термін призупинив дію обмежень на закупівлю російської нафти та нафтопродуктів, що транспортуються морським шляхом. Відповідне рішення оприлюднило Міністерство фінансів США.

📝 Умови та терміни дії ліцензії OFAC

Згідно з офіційними даними Управління контролю за іноземними активами (OFAC), нова ліцензія має чітко визначені часові та технічні рамки:

  • Об’єкт дозволу: операції з постачання та реалізації сирої нафти та нафтопродуктів походженням з рф.
  • Умова відвантаження: дозвіл поширюється лише на сировину, завантажену на судна станом на 17 квітня 2026 року.
  • Кінцевий термін: виконання всіх фінансових та логістичних операцій за цими вантажами має бути завершене до 16 травня.
США раптово знову зняли санкції з російської нафти
Department of the Treasury / Office of Foreign Assets Control / 18.04.2026

Це рішення стало несподіваним кроком на тлі попередньої риторики американської адміністрації. Зокрема, лише за два дні до оприлюднення документа міністр фінансів США Скотт Бессент публічно стверджував:

📢 «Сполучені Штати не планують продовжувати дію винятків із санкцій, які стосуються російської нафти».

Аналітики та міжнародні медіа, зокрема агентство Reuters, зазначають, що такий крок спрямований на стабілізацію глобальної пропозиції палива. Проте, попри тимчасове розблокування російських вантажів, очікуваного суттєвого зниження вартості енергоносіїв не відбулося.

Тимчасовий допуск російської нафти підтримує обсяги ринку, але має обмежений термін дії. Ринок залишається у напруженні через ситуацію в Ормузькій протоці, яка є критичним вузлом для світового транзиту нафти.

Саме безпекові ризики у стратегічних морських шляхах наразі нівелюють ефект від санкційних послаблень Вашингтона, утримуючи ціни на високому рівні.

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип