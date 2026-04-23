ЄС затвердив 90 млрд євро для України та 20-й пакет санкцій проти рф

Європейський Союз остаточно ухвалив рішення про надання Україні фінансової допомоги обсягом 90 млрд євро, а також затвердив 20-й пакет санкцій проти росії. Про це повідомив президент Євроради Антоніу Кошта у соцмережі X (колишній Twitter) у четвер, 23 квітня.

📢 «Обіцяно, виконано, впроваджено», – заявив він, коментуючи результати засідання.

За словами Кошти, стратегія ЄС щодо досягнення справедливого та стійкого миру в Україні базується на двох ключових напрямах: посиленні самої України та нарощуванні тиску на росію.

📢 «Сьогодні ми просунулися вперед по обох напрямках: розблокування позики в 90 млрд євро для України, що забезпечує фінансову та військову підтримку на 2026–2027 роки. Прийняття 20 пакету санкцій проти Росії, що знижує її здатність вести війну. Європа стоїть твердо, згуртовано та непохитно у своїй підтримці України», – підкреслив він.

Інформацію також підтвердив шостий президент України В.О. Зеленський. За його словами, наразі ведеться робота над тим, щоб перший транш із цього пакету став доступним уже в травні-червні.

📢 «Кошти з європейського пакета будуть спрямовані, зокрема, на виробництво зброї, закупівлю необхідної зброї в партнерів, яку ми в Україні ще не виробляємо, а також на підготовку до наступної зими нашої енергетики та критичної інфраструктури», – зазначив глава держави.

Раніше повідомлялося, що процедура остаточного ухвалення рішення щодо цього кредиту та санкцій стартувала 22 квітня у Брюсселі. До цього процес блокували окремі країни ЄС, зокрема Угорщина та Словаччина.

Водночас розблокування фінансової допомоги відбулося після відновлення Україною перекачування нафти трубопроводом «Дружба». Магістраль якого була пошкоджена унаслідок російської атаки на початку року.