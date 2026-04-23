ЄС затвердив 90 млрд євро для України та 20-й пакет санкцій проти рф

Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Європейський Союз остаточно ухвалив рішення про надання Україні фінансової допомоги обсягом 90 млрд євро, а також затвердив 20-й пакет санкцій проти росії. Про це повідомив президент Євроради Антоніу Кошта у соцмережі X (колишній Twitter) у четвер, 23 квітня.

Фото: скриншот офіційного допису в соцмережі президента Євроради Антоніу Кошти / 23.04.2026

📢 «Обіцяно, виконано, впроваджено», – заявив він, коментуючи результати засідання.

За словами Кошти, стратегія ЄС щодо досягнення справедливого та стійкого миру в Україні базується на двох ключових напрямах: посиленні самої України та нарощуванні тиску на росію.

📢 «Сьогодні ми просунулися вперед по обох напрямках: розблокування позики в 90 млрд євро для України, що забезпечує фінансову та військову підтримку на 2026–2027 роки. Прийняття 20 пакету санкцій проти Росії, що знижує її здатність вести війну. Європа стоїть твердо, згуртовано та непохитно у своїй підтримці України», – підкреслив він.

Інформацію також підтвердив шостий президент України В.О. Зеленський. За його словами, наразі ведеться робота над тим, щоб перший транш із цього пакету став доступним уже в травні-червні.

📢 «Кошти з європейського пакета будуть спрямовані, зокрема, на виробництво зброї, закупівлю необхідної зброї в партнерів, яку ми в Україні ще не виробляємо, а також на підготовку до наступної зими нашої енергетики та критичної інфраструктури», – зазначив глава держави.

Раніше повідомлялося, що процедура остаточного ухвалення рішення щодо цього кредиту та санкцій стартувала 22 квітня у Брюсселі. До цього процес блокували окремі країни ЄС, зокрема Угорщина та Словаччина.

Водночас розблокування фінансової допомоги відбулося після відновлення Україною перекачування нафти трубопроводом «Дружба». Магістраль якого була пошкоджена унаслідок російської атаки на початку року.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

СБУ та поліція запобігли терактам у школах Кіровоградщини та Одещини

ПОДІЇ

Дронова атака на Прилуки: пожежа в райвідділі поліції

ВІЙНА

«Іспанія завжди з Україною»: Міністр оборони Іспанії з візитом у Києві

ВАЖЛИВО

ООН готує евакуацію заблокованого флоту через Ормузьку протоку

ПОЛІТИКА

Сенатори різко розкритикували Трампа за поступки кремлю

ВАЖЛИВО

Працівники ТЦК викрадали й катували цивільних, погрожували зброєю – ДБР

ВАЖЛИВО

Армія рф випустила майже 10 000 дронів, за добу на фронті сталось понад 130 боїв – Генштаб

ВІЙНА

Обстріл АЗС у Богодухові: поліція повідомила про наслідки

ВІЙНА

Україна запустила нафтопровід «Дружба» після ремонту

ВАЖЛИВО

«Пліч-о-пліч»: згуртованість як стратегія Попаснянської громади

ЛУГАНЩИНА

На фронті зафіксовано 54 боєзіткнення, ворог 13 разів намагався наступати на Покровському напрямку – Генштаб

ВІЙНА

«Пліч-о-пліч»: співпраця Рубіжанської та Батівської громад

ЛУГАНЩИНА

Чемпіон України з шахів Владислав Бахмацький — про кар’єру, Харків і війну

ІНТЕРВ'Ю ЛУГАНЩИНА

Окупанти випустили понад 5 тис. дронів та здійснили 139 атак – Генштаб про ситуацію на фронті

ВІЙНА

Теракт у Києві: кількість жертв зросла

ВАЖЛИВО
