“В України гроші закінчилися раніше, ніж в Угорщини нафта” – міністр

Денис Молотов
Фото: міністр Угорщини у справах ЄС Янош Бока.

Транспортування російської нафти до Угорщини нафтопроводом «Дружба» відновилося. Про це повідомив міністр Угорщини у справах ЄС Янош Бока в Facebook у середу, 22 квітня.

За його словами, сьогодні об 11:35 за місцевим часом відновилося транспортування нафти трубопроводом «Дружба» з Білорусі в напрямку України. Приблизно відомо, що російська нафта може прибути на територію Угорщини вже сьогодні, не пізніше ранку 23 квітня.

Скриншот публікації міністра Угорщини у справах ЄС Яноша Бока / Facrbook / 22.04.2026

Посадовець наголосив на значенні стабільної роботи трубопроводу для енергетичної безпеки країни.

📢 «Для енергопостачання Угорщини життєво важливо, щоб нафтопровід “Дружба” функціонував і щоб через нього країна могла реально користуватися законними, дешевими та надійними можливостями закупівлі», – написав міністр.

Він також зазначив, що це питання набуває додаткової актуальності на тлі зростання цін на енергоносії через кризу на Близькому Сході.

Оцінки та політичні заяви

Міністр прокоментував і питання фінансової допомоги Україні з боку ЄС, зазначивши, що блокування кредиту на 90 млрд євро розглядалося як інструмент переговорів. Він назвав поведінку України «недобросовісною».

📢 «Українську нафтову блокаду було зламано. Доведено, що транспортування нафти Україна блокувала з політичних міркувань, а також те, що в них гроші закінчилися раніше, ніж у нас – нафта. Угорська тактика виявилася успішною», – вважає міністр уряду Віктор Орбан.

🛑Нагадаємо

🟡 Раніше цього дня у Словаччині повідомили про відновлення прокачування нафти через «Дружбу». Очікується, що перші обсяги транзитної нафти надійдуть уже найближчим часом.

🟢У Брюсселі тим часом розпочалася процедура остаточного ухвалення рішення щодо надання Україні позики Європейського Союзу на 90 млрд євро, яку раніше блокували Угорщина та Словаччина.

Напередодні Україна завершила ремонтні роботи на пошкодженій ділянці нафтопроводу «Дружба», яка зазнала ураження внаслідок російського удару. Це створило передумови для відновлення транспортування.

