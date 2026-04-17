Іран оголосив про повне відкриття Ормузької протоки

Денис Молотов
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Вперше за тривалий час напруженості Ісламська Республіка Іран оголосила про повне відновлення вільного проходу комерційних суден через стратегічно важливу Ормузьку протоку. Про це у п’ятницю, 17 квітня, повідомив міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі у соцмережі Х (колишній Twitter).

Це рішення стало прямою відповіддю на досягнуті домовленості про припинення вогню на Близькому Сході.

Умови та маршрути судноплавства

За словами глави іранського МЗС, розблокування протоки прив’язане до термінів перемир’я в Лівані.

📢 «Відповідно до угоди про припинення вогню в Лівані, прохід для всіх комерційних суден через Ормузьку протоку оголошується повністю відкритим на решту періоду припинення вогню за узгодженим маршрутом, як вже було оголошено Організацією портів та мореплавства Ісламської Республіки Іран», – зазначив Арагчі.

Вільний рух суден відбуватиметься за чітко визначеними коридорами, що має мінімізувати ризики інцидентів у водах, які контролюються іранськими військово-морськими силами.

Нагадаємо: перемир’я між Ізраїлем та Ліваном

Напередодні президент США Дональд Трамп офіційно оголосив про встановлення 10-денного перемир’я між Ізраїлем та Ліваном. Цей дипломатичний крок став результатом активних переговорів Вашингтона з регіональними гравцями.

Поточна ситуація навколо перемир’я:
  • Позиція Хезболли: Угруповання, яке фактично контролює південь Лівану, визнало режим припинення вогню. Проте бойовики зауважили, що їхня подальша активність прямо «залежатиме від розвитку подій».
  • Позиція Ізраїлю: За даними Держдепартаменту США, ЦАХАЛ зобов’язався утримуватися від наступальних операцій на території Лівану. Водночас Ізраїль залишає за собою право на превентивні удари у разі виникнення «неминучих нападів».

Ормузька протока є головною енергетичною артерією регіону. Через цей вузький прохід транспортується близько 20% усього світового споживання нафти. Будь-яке обмеження судноплавства в цьому регіоні миттєво провокує стрибок цін на енергоносії та логістичну кризу.

Відкриття протоки сприймається ринками як позитивний сигнал до зниження напруженості, хоча експерти застерігають, що стабільність ситуації цілком залежить від дотримання умов перемир’я протягом наступних 10 діб.

👉 Також раніше стало відомо, що президент США Дональд Трамп виявляє серйозну зацікавленість у дипломатичному врегулюванні конфлікту з Іраном.

