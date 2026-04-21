Кремінська громада посилює підтримку родин з дітьми та доступ до соцпослуг

Соціальна підтримка сімей із дітьми залишається одним із ключових напрямів роботи Кремінської громади. Основна увага зосереджена на вразливих категоріях населення та забезпеченні доступності соціального захисту. Про це повідомила пресслужба Кремінської міської ради.

Нещодавно заступниця начальника Кремінської міської військової адміністрації (МВА) Наталя Макогон здійснила виїзди до родин піклувальників, які нині проживають на території Київської області. У межах цих візитів відбулися індивідуальні зустрічі з сім’ями, що виховують дітей, позбавлених батьківського піклування.

Під час спілкування обговорювалися питання адаптації дітей у нових умовах проживання, доступу до освітніх і соціальних послуг, а також щоденні потреби та труднощі, з якими стикаються родини.

✅ Окрему увагу приділили механізмам соціальної підтримки, які передбачені на рівні громади. У Кремінській МВА щороку надається матеріальна допомога для різних категорій сімей із дітьми. Йдеться про:

опікунів і піклувальників,

прийомні родини,

дитячі будинки сімейного типу,

багатодітні сім’ї,

родини першокласників,

студентів,

а також сім’ї, які виховують дітей з інвалідністю або осіб з інвалідністю з дитинства.

💶 Також передбачено підтримку для сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах. Зокрема, виділяються кошти на лікування, оздоровлення та реабілітацію як дітей, так і дорослих.

Такі виїзні формати роботи дають змогу оперативно реагувати на запити родин і забезпечувати індивідуальний підхід до кожного випадку. Це сприяє створенню умов для безбар’єрного доступу до соціального захисту та послуг.

📞 Для отримання консультацій жителі можуть звернутися до Центру надання адміністративних послуг за телефоном:

095-820-71-24.

