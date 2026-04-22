Сіверськодонецький культурний хаб об’єднує громаду в евакуації

У Дніпрі на базі ПК «Металург» функціонує Сіверськодонецький культурний хаб — простір, який із 2022 року об’єднує переселенців із Луганщини навколо мистецьких практик. Заклад працює як релокований Палац культури та поєднує культурну і гуманітарну діяльність в одному приміщенні. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА у середу, 22 квітня.

📢 «Наші культурні заходи проводяться на дуже високому рівні. Навіть тут, у Дніпрі, у нас вчаться тому, як краще працювати з колективами», – зазначила заступниця директора з культурно-масової роботи Тетяна Лукашова.

З 2023 року Сіверськодонецький хаб культура функціонує як окрема структурна одиниця з трьома відновленими професійними колективами та двома аматорськими клубами.

Творчі колективи та простори

У хабі проводять репетиції різні мистецькі об’єднання. Зокрема, вокальний гурт «ТБН», який складається з музикантів-аматорів. Гурт займається в облаштованій репетиційній точці з сучасним музичним обладнанням.

Цей простір поєднує також бібліотеку, сформовану за підтримки волонтерів і бібліотечних установ, та інформаційний центр. Тут працівники допомагають літнім людям опановувати цифрові інструменти.

Крім того, у закладі діє «Клуб людей елегантного віку», що об’єднує внутрішньо переміщених осіб віком від 60 до 90 років. Учасники регулярно зустрічаються для спілкування, спільних занять і обговорення актуальних подій. До ініціативи долучаються переселенці не лише з Луганщини, а й із Донецької та Херсонської областей.

Серед творчих напрямів активно працюють дитячо-молодіжний вокальний гурток «Лісова пісня» та ансамбль народного танцю «Ровесник», які беруть участь у конкурсах і представляють громаду на різних культурних майданчиках.

Окремо функціонує колектив декоративно-прикладного мистецтва «Оберіг поколінь», який досліджує традиції різних регіонів України. Колектив готується до отримання звання «Народного», захист якого запланований на 25 квітня.

📢 «Ми єдині з релокованих закладів з усієї України, хто наважився на це», – повідомила начальниця Управління культури, молоді та спорту Сіверськодонецької МВА Тетяна Грачова.

Плани та події громади

Після цього Сіверськодонецький хаб розпочне підготовку до відзначення Дня міста. Для сіверськодончан це вже п’ятий рік поспіль, коли свято відбуватиметься поза межами рідного міста. Традиційно його святкують в останню неділю травня — цьогоріч це 31 число.

У межах заходів заплановано прем’єри нових творчих номерів, а також участь релокованих художньої та музичної шкіл Сіверськодонецька. Разом із культурним хабом вони готують спільну програму «Вечір української пісні» – захід, що об’єднає виступи танцювальних і вокальних колективів в єдину святкову програму.

Подальший розвиток

Наразі культурний хаб продовжує роботу в приміщенні ПК «Металург», водночас шукає можливості для розширення й розвитку. Серед планів — створення кімнати-музею та окремої бібліотеки для проведення освітніх і патріотичних заходів.

Розвиток ініціативи розглядається як важливий елемент підтримки громади в умовах евакуації та підґрунтя для майбутнього відновлення Сіверськодонецька й рідного краю.

