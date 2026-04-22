Сіверськодонецький культурний хаб об’єднує громаду в евакуації

Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) / 22.04.2026

У Дніпрі на базі ПК «Металург» функціонує Сіверськодонецький культурний хаб — простір, який із 2022 року об’єднує переселенців із Луганщини навколо мистецьких практик. Заклад працює як релокований Палац культури та поєднує культурну і гуманітарну діяльність в одному приміщенні. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА у середу, 22 квітня.

📢 «Наші культурні заходи проводяться на дуже високому рівні. Навіть тут, у Дніпрі, у нас вчаться тому, як краще працювати з колективами», – зазначила заступниця директора з культурно-масової роботи Тетяна Лукашова.

З 2023 року Сіверськодонецький хаб культура функціонує як окрема структурна одиниця з трьома відновленими професійними колективами та двома аматорськими клубами.

Творчі колективи та простори

У хабі проводять репетиції різні мистецькі об’єднання. Зокрема, вокальний гурт «ТБН», який складається з музикантів-аматорів. Гурт займається в облаштованій репетиційній точці з сучасним музичним обладнанням.

Цей простір поєднує також бібліотеку, сформовану за підтримки волонтерів і бібліотечних установ, та інформаційний центр. Тут працівники допомагають літнім людям опановувати цифрові інструменти.

Крім того, у закладі діє «Клуб людей елегантного віку», що об’єднує внутрішньо переміщених осіб віком від 60 до 90 років. Учасники регулярно зустрічаються для спілкування, спільних занять і обговорення актуальних подій. До ініціативи долучаються переселенці не лише з Луганщини, а й із Донецької та Херсонської областей.

Серед творчих напрямів активно працюють дитячо-молодіжний вокальний гурток «Лісова пісня» та ансамбль народного танцю «Ровесник», які беруть участь у конкурсах і представляють громаду на різних культурних майданчиках.

Окремо функціонує колектив декоративно-прикладного мистецтва «Оберіг поколінь», який досліджує традиції різних регіонів України. Колектив готується до отримання звання «Народного», захист якого запланований на 25 квітня.

📢 «Ми єдині з релокованих закладів з усієї України, хто наважився на це», – повідомила начальниця Управління культури, молоді та спорту Сіверськодонецької МВА Тетяна Грачова.

Плани та події громади

Після цього Сіверськодонецький хаб розпочне підготовку до відзначення Дня міста. Для сіверськодончан це вже п’ятий рік поспіль, коли свято відбуватиметься поза межами рідного міста. Традиційно його святкують в останню неділю травня — цьогоріч це 31 число.

У межах заходів заплановано прем’єри нових творчих номерів, а також участь релокованих художньої та музичної шкіл Сіверськодонецька. Разом із культурним хабом вони готують спільну програму «Вечір української пісні» – захід, що об’єднає виступи танцювальних і вокальних колективів в єдину святкову програму.

Подальший розвиток

Наразі культурний хаб продовжує роботу в приміщенні ПК «Металург», водночас шукає можливості для розширення й розвитку. Серед планів — створення кімнати-музею та окремої бібліотеки для проведення освітніх і патріотичних заходів.

Розвиток ініціативи розглядається як важливий елемент підтримки громади в умовах евакуації та підґрунтя для майбутнього відновлення Сіверськодонецька й рідного краю.

👉 Також нагадаємо, що Луганський обласний краєзнавчий музей презентував нову виставку під назвою «За межами видимого. Культурна спадщина Луганщини». Експозиція розмістилася у просторі Національного музею історії України.

- Реклама-
НОВИНИ ТИЖНЯ

«Пліч-о-пліч»: модель стійкості Гірської громади Луганщини

ЛУГАНЩИНА

Чемпіон України з шахів Владислав Бахмацький — про кар’єру, Харків і війну

ІНТЕРВ'Ю ЛУГАНЩИНА

ППО відбила дві хвилі атак: десятки ракет і сотні дронів знищено

ВАЖЛИВО

13 років суворого режиму: у так званій «лнр» засудили громадянина Польщі

КРИМІНАЛ

Генштаб про ситуацію на фронті: ворог здійснив 100 атак та запустив понад 6,4 тис. дронів

ВІЙНА

На одну з підстанцій Житомирщини ворог спрямував близько 20 дронів

ВІЙНА

Дронова атака на Прилуки: пожежа в райвідділі поліції

ВІЙНА

Фіцо не пустять на москву через країни Балтії

ПОЛІТИКА

Удар БпЛА по Великому Бурлуку: постраждали троє цивільних

ВІЙНА

Трамп заслав делегацію до Пакистану для переговорів з Іраном

ВАЖЛИВО

Обіцяють правову оцінку дій поліції під час теракту в Києві

ВАЖЛИВО

Генштаб повідомив про 153 зіткнення на фронті за добу 15 квітня

ВІЙНА

Кібершахраї імітують листування Офісу президента: деталі схеми

ВАЖЛИВО

Перед законом відповідатимуть дві «заступниці міністрів лнр»

КРИМІНАЛ

Зеленський ввів санкції проти понад 120 російських командирів та релігійних пропагандистів

ПОДІЇ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

