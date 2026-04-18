«Пліч-о-пліч»: співпраця Рубіжанської та Батівської громад

Повномасштабна війна змусила громади Луганщини шукати нові форми життєдіяльності за межами територіальної бази. У цих екстремальних умовах міжмуніципальне співробітництво трансформувалося з формальності у життєво необхідний інструмент. Яскравим прикладом такої синергії став проєкт Рубіжанської міської (Луганщина) та Батівської селищної (Закарпаття) громад. Про це повідомляє Луганська ОВА.
✅Будівництво у Батраді: від гуманітарної допомоги до капітальних інвестицій
У листопаді 2025 року громади офіційно закріпили партнерство меморандумом у межах програми «Пліч-о-пліч: згуртовані громади». Головний акцент співпраці — перехід від тимчасової підтримки до створення постійної житлової інфраструктури для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).
Центром реалізації ініціативи стало село Батрадь, де наразі розгортається масштабна забудова.
▶️Етапи реалізації проєкту:
- Перша черга: Будівництво двох житлових будинків, яке вже триває за активного сприяння Товариства Червоного Хреста України.
- Друга черга: значно ширший обсяг робіт – зведення ще п’яти багатоквартирних будинків, розрахованих на комфортне проживання 242 мешканців.
Загальна площа забудови становить 0,29 гектара. Орієнтовний бюджет другої черги проєкту оцінюється у 2 мільйони доларів США.
▶️Повноцінна інфраструктура та автономність
Проєкт у Батраді — це не просто житловий комплекс, а автономне містечко з власною екосистемою. План забудови передбачає створення всіх необхідних інженерних та соціальних вузлів:
- Енергонезалежність: власна трансформаторна підстанція та потужний дизель-генератор.
- Водопостачання та екологія: водозабірна свердловина та сучасні локальні очисні споруди.
- Соціальний простір: центр культурних послуг, дитячі та спортивні майданчики.
- Безпека та логістика: протипожежні резервуари, облаштовані паркувальні зони та майданчики для збору відходів.
📚 Житло як фундамент соціальної стабілізації
Для Рубіжанської громади, чия територія зазнала тотальних руйнувань, цей проєкт має екзистенційне значення. Головна мета — зберегти людський потенціал та соціальну цілісність громади в евакуації.
Комплексний підхід до забудови дозволяє переселенцям не просто знайти дах над головою, а й швидше адаптуватися до нового середовища. Поєднання житлової та культурної інфраструктури сприяє відновленню соціальних зв’язків та повноцінній інтеграції рубіжан у життя Закарпаття.
📊 Модель для масштабування на рівні держави
Досвід співпраці Рубіжного та Батьова демонструє нову парадигму державної політики щодо ВПО: відмову від тимчасових рішень на користь сталої інфраструктури. Така модель є взаємовигідною («win-win»):
- Приймаюча громада отримує значні іноземні інвестиції, розвиток інженерних мереж та нові робочі місця.
- Громада Луганщини забезпечує своїм мешканцям гідні умови життя та запобігає розпорошенню людського ресурсу.
Проєкт «Пліч-о-пліч» у Батраді може стати еталоном для інших регіонів України, які працюють над програмами відновлення та підтримки постраждалого населення.
👉 Також нагадаємо, що Білолуцька селищна військова адміністрація Старобільського району Луганської області офіційно приєдналася до національного проєкту «Пліч-о-пліч: згуртовані громади», що спрямований на розвиток партнерських відносин між регіонами України.