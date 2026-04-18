ГОЛОВНАВСІ НОВИНИЛУГАНЩИНА
ЛУГАНЩИНА

«Пліч-о-пліч»: співпраця Рубіжанської та Батівської громад

Денис Молотов
Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) / 18.04.2026

Повномасштабна війна змусила громади Луганщини шукати нові форми життєдіяльності за межами територіальної бази. У цих екстремальних умовах міжмуніципальне співробітництво трансформувалося з формальності у життєво необхідний інструмент. Яскравим прикладом такої синергії став проєкт Рубіжанської міської (Луганщина) та Батівської селищної (Закарпаття) громад. Про це повідомляє Луганська ОВА.

Будівництво у Батраді: від гуманітарної допомоги до капітальних інвестицій

У листопаді 2025 року громади офіційно закріпили партнерство меморандумом у межах програми «Пліч-о-пліч: згуртовані громади». Головний акцент співпраці — перехід від тимчасової підтримки до створення постійної житлової інфраструктури для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Центром реалізації ініціативи стало село Батрадь, де наразі розгортається масштабна забудова.

▶️Етапи реалізації проєкту:
  • Перша черга: Будівництво двох житлових будинків, яке вже триває за активного сприяння Товариства Червоного Хреста України.
  • Друга черга: значно ширший обсяг робіт – зведення ще п’яти багатоквартирних будинків, розрахованих на комфортне проживання 242 мешканців.

Загальна площа забудови становить 0,29 гектара. Орієнтовний бюджет другої черги проєкту оцінюється у 2 мільйони доларів США.

▶️Повноцінна інфраструктура та автономність

Проєкт у Батраді — це не просто житловий комплекс, а автономне містечко з власною екосистемою. План забудови передбачає створення всіх необхідних інженерних та соціальних вузлів:

  • Енергонезалежність: власна трансформаторна підстанція та потужний дизель-генератор.
  • Водопостачання та екологія: водозабірна свердловина та сучасні локальні очисні споруди.
  • Соціальний простір: центр культурних послуг, дитячі та спортивні майданчики.
  • Безпека та логістика: протипожежні резервуари, облаштовані паркувальні зони та майданчики для збору відходів.
📚 Житло як фундамент соціальної стабілізації

Для Рубіжанської громади, чия територія зазнала тотальних руйнувань, цей проєкт має екзистенційне значення. Головна мета — зберегти людський потенціал та соціальну цілісність громади в евакуації.

Комплексний підхід до забудови дозволяє переселенцям не просто знайти дах над головою, а й швидше адаптуватися до нового середовища. Поєднання житлової та культурної інфраструктури сприяє відновленню соціальних зв’язків та повноцінній інтеграції рубіжан у життя Закарпаття.

📊 Модель для масштабування на рівні держави

Досвід співпраці Рубіжного та Батьова демонструє нову парадигму державної політики щодо ВПО: відмову від тимчасових рішень на користь сталої інфраструктури. Така модель є взаємовигідною («win-win»):

  • Приймаюча громада отримує значні іноземні інвестиції, розвиток інженерних мереж та нові робочі місця.
  • Громада Луганщини забезпечує своїм мешканцям гідні умови життя та запобігає розпорошенню людського ресурсу. Громада Луганщини також зберігає свій людський потенціал і створює умови для його відновлення.

Проєкт «Пліч-о-пліч» у Батраді може стати еталоном для інших регіонів України, які працюють над програмами відновлення та підтримки постраждалого населення.

👉 Також нагадаємо, що Білолуцька селищна військова адміністрація Старобільського району Луганської області офіційно приєдналася до національного проєкту «Пліч-о-пліч: згуртовані громади», що спрямований на розвиток партнерських відносин між регіонами України.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

На фронті зафіксовано понад 50 боїв, ворог активно діє на двох напрямках – Генштаб

ВІЙНА

Після виборів в Угорщині Єврокомісія закликає до реформ

ВАЖЛИВО

Аварія на залізниці: зіткнулися Інтерсіті+ та приватний тепловоз

ВАЖЛИВО

США та Іран можуть знову сісти за стіл переговорів – ЗМІ

ПОЛІТИКА

Удари не знищили ядерну програму Ірану — WSJ

ПОЛІТИКА

Інформаційний портал «Ірта-fax» серед учасників проєкту Ukraine Resilient Media Initiative

ВАЖЛИВО

рф під час “великоднього перемир’я” порушила режим припинення вогню понад 7,6 тис. разів – Генштаб

ВІЙНА

107 боїв на фронті, 10 721 порушення ворога за час перемир’я – карта від Генштабу

ПОДІЇ

США не продовжать ліцензії на продаж російської нафти

ВАЖЛИВО

Атаки на Сумщині: у Глухівській громаді загинув водій вантажівки

ВІЙНА

Зеленський ввів санкції проти понад 120 російських командирів та релігійних пропагандистів

ПОДІЇ

Нічна атака рф по Україні: ППО збила більшість безпілотників

ВАЖЛИВО

Наслідки ворожої атаки на столицю 16 квітня: руйнування та жертви

ВАЖЛИВО

Понад 200 боїв сталось на фронті за добу – Генштаб розкрив деталі атак

ВІЙНА

Літак AZAL збила російська ППО: москва офіційно визнала провину

ВАЖЛИВО
ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип