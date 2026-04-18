«Пліч-о-пліч»: співпраця Рубіжанської та Батівської громад

Повномасштабна війна змусила громади Луганщини шукати нові форми життєдіяльності за межами територіальної бази. У цих екстремальних умовах міжмуніципальне співробітництво трансформувалося з формальності у життєво необхідний інструмент. Яскравим прикладом такої синергії став проєкт Рубіжанської міської (Луганщина) та Батівської селищної (Закарпаття) громад. Про це повідомляє Луганська ОВА.

✅Будівництво у Батраді: від гуманітарної допомоги до капітальних інвестицій

У листопаді 2025 року громади офіційно закріпили партнерство меморандумом у межах програми «Пліч-о-пліч: згуртовані громади». Головний акцент співпраці — перехід від тимчасової підтримки до створення постійної житлової інфраструктури для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Центром реалізації ініціативи стало село Батрадь, де наразі розгортається масштабна забудова.

▶️Етапи реалізації проєкту:

Перша черга: Будівництво двох житлових будинків, яке вже триває за активного сприяння Товариства Червоного Хреста України .

Друга черга: значно ширший обсяг робіт – зведення ще п'яти багатоквартирних будинків, розрахованих на комфортне проживання 242 мешканців.

Загальна площа забудови становить 0,29 гектара. Орієнтовний бюджет другої черги проєкту оцінюється у 2 мільйони доларів США.

▶️Повноцінна інфраструктура та автономність

Проєкт у Батраді — це не просто житловий комплекс, а автономне містечко з власною екосистемою. План забудови передбачає створення всіх необхідних інженерних та соціальних вузлів:

Енергонезалежність: власна трансформаторна підстанція та потужний дизель-генератор.

Водопостачання та екологія: водозабірна свердловина та сучасні локальні очисні споруди.

Соціальний простір: центр культурних послуг, дитячі та спортивні майданчики.

Безпека та логістика: протипожежні резервуари, облаштовані паркувальні зони та майданчики для збору відходів.

📚 Житло як фундамент соціальної стабілізації

Для Рубіжанської громади, чия територія зазнала тотальних руйнувань, цей проєкт має екзистенційне значення. Головна мета — зберегти людський потенціал та соціальну цілісність громади в евакуації.

Комплексний підхід до забудови дозволяє переселенцям не просто знайти дах над головою, а й швидше адаптуватися до нового середовища. Поєднання житлової та культурної інфраструктури сприяє відновленню соціальних зв’язків та повноцінній інтеграції рубіжан у життя Закарпаття.

📊 Модель для масштабування на рівні держави

Досвід співпраці Рубіжного та Батьова демонструє нову парадигму державної політики щодо ВПО: відмову від тимчасових рішень на користь сталої інфраструктури. Така модель є взаємовигідною («win-win»):

Приймаюча громада отримує значні іноземні інвестиції, розвиток інженерних мереж та нові робочі місця.

Громада Луганщини забезпечує своїм мешканцям гідні умови життя та запобігає розпорошенню людського ресурсу.

Проєкт «Пліч-о-пліч» у Батраді може стати еталоном для інших регіонів України, які працюють над програмами відновлення та підтримки постраждалого населення.

👉 Також нагадаємо, що Білолуцька селищна військова адміністрація Старобільського району Луганської області офіційно приєдналася до національного проєкту «Пліч-о-пліч: згуртовані громади», що спрямований на розвиток партнерських відносин між регіонами України.