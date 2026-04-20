Обстріл АЗС у Богодухові: поліція повідомила про наслідки

Окупаційні російські війська 20 квітня завдали удару по місту Богодухів Харківської області. Ціллю ворожої атаки стала місцева автозаправна станція, що призвело до травмування людей та масштабного займання. Про це повідомила пресслужба поліції Харківської області у понеділок.

Внаслідок влучання на території АЗС постраждали троє цивільних чоловіків віком 43, 45 та 64 роки. За даними правоохоронців, усіх поранених оперативно доставили до медичного закладу для надання допомоги.

📌 Наслідки обстрілу на місці події:

На території станції виникла пожежа.

Пошкоджено декілька транспортних засобів.

Зафіксовано суттєві руйнування інфраструктури заправного комплексу.

⚖️ Правове реагування та документування

На місце інциденту виїхала слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Наразі фахівці проводять огляд території та збирають доказову базу чергового акту агресії проти цивільного населення.

📢 «На місце влучання виїжджала слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Правоохоронці нині документують наслідки російської агресії. За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу», — зазначають у відомстві.

1 з 5

Обстріл Богодухова став частиною серії атак, що зафіксовані протягом доби в різних областях України.

Зведення по інших напрямках:

Великий Бурлук: Нічний удар безпілотників по Харківщині призвів до поранення трьох мешканців.

Атака "шахедів" спричинила влучання в об'єкт інфраструктури, де наразі триває аварійно-рятувальна операція. Також вибуховою хвилею пошкоджено багатоповерхівки.

Чернігівщина: Раніше повідомлялося про атаку БпЛА на Прилуки з пожежею у райвідділі поліції та пораненим цивільним.

🛡️ Поліція та рятувальні служби продовжують роботу у посиленому режимі для ліквідації наслідків та забезпечення безпеки громадян. Інформація щодо стану поранених у Богодухові уточнюється.