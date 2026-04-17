Масовані атаки дронів спричинили знеструмлення у семи регіонах

Внаслідок чергового акту повітряного терору з боку рф, енергетична інфраструктура України зазнала нових пошкоджень. У п’ятницю вранці, 17 квітня, у семи областях країни зафіксовано аварійні відключення електроенергії. Про це повідомила пресслужба НЕК «Укренерго».

За даними компанії, причиною знеструмлень стали прицільні удари дронів-камікадзе по об’єктах енергосистеми протягом минулої ночі. Станом на ранок без світла залишилася частина споживачів у таких областях:

Житомирська та Чернігівська (північний напрямок);

(північний напрямок); Дніпропетровська, Запорізька та Донецька (східний та центральний регіони);

(східний та центральний регіони); Харківська область (слобожанський напрямок);

(слобожанський напрямок); Одеська область (південний регіон).

Енергетики вже приступили до ліквідації наслідків:

📢 «Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи», – наголошують в «Укренерго».

⚡️Сонячна генерація та динаміка споживання

Попри пошкодження мереж, загальний рівень споживання електроенергії в країні знизився на 3,7% порівняно з аналогічним періодом минулого четверга. Фахівці пов’язують це з погодними умовами:

📢 «Причина змін – ясна погода у значній частині областей, що зумовлює ефективну роботу побутових сонячних електростанцій», – пояснили в енергокомпанії.

Для підтримки стабільності енергосистеми громадян просять скоригувати графік користування потужними приладами:

Період активності: перенести використання пральних машин, бойлерів та обігрівачів на денний час — з 11:00 до 15:00, коли сонячна генерація є максимальною. Години обмеження: зберігається критична необхідність заощаджувати електрику у вечірній пік — з 18:00 до 22:00.

👉 Нагадаємо, що цієї ночі ворог здійснив чергову масштабну атаку БпЛА, запустивши 172 дрони та одну балістичну ракету. Силам ППО вдалося нейтралізувати майже 150 повітряних цілей, проте частина безпілотників все ж досягла енергооб’єктів.