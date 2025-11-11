САП заявила про вплив бізнесмена Тимура Міндіча на Галущенка та Умєрова

Бізнесмен Тимур Міндіч мав вплив на низку високопосадовців, серед яких — міністр юстиції Герман Галущенко, який раніше очолював Міністерство енергетики, та секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Рустем Умєров, котрий до цього обіймав посаду міністра оборони. Про це заявив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) під час засідання Вищого антикорупційного суду (ВАКС) у вівторок, 11 листопада.

📢 «Упродовж 2025 року встановлено факти злочинної діяльності Міндіча у сфері енергетики шляхом здійснення впливу на міністра енергетики Галущенка та у сфері оборони шляхом здійснення впливу на міністра оборони Умєрова», – повідомив прокурор САП під час судового засідання з обрання запобіжного заходу ексраднику міністра енергетики, колишньому заступнику голови Фонду держмайна Ігорю Миронюку, який проходить у справі щодо масштабної корупційної схеми в енергетиці.

За словами представника прокуратури, діяльність організації, очолюваної Міндічем, значною мірою ґрунтувалася на його особистих звʼязках з Умєровим, Галущенком та іншими високопосадовцями. Вказується, що Міндіч налагодив систему приватних зустрічей з посадовцями, які відбувалися переважно в його столичній квартирі.

☝️ «За сприяння Галущенка, Міндічем здійснювався контроль за фінансовими потоками у газі та енергетиці України. Галущенко отримував особисту вигоду шляхом заступництва Міндіча перед президентом та використання послуг, організованих Міндічем, з легалізації відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом через довірену особу міністра, радника Миронюка», – наголосив прокурор САП.

Раніше, 10 листопада, НАБУ та САП оголосили про початок масштабної операції «Мідас», спрямованої на виявлення корупційних злочинів у сфері енергетики. У межах розслідування вивчаються факти відмивання коштів ДП «Енергоатом» на сотні мільйонів доларів.

Згодом стало відомо, що незаконно отримані кошти зловмисники легалізували через офіс колишнього народного депутата, а нині сенатора рф Андрія Деркача. За попередніми оцінками, через схему було «відмито» близько 100 мільйонів доларів.

Увечері на корупційний скандал відреагував й шостий президент України Володимир Зеленський, який підкреслив необхідність притягнення винних до відповідальності.

📢 «Вироки мають бути, і кожен, хто будував схеми, повинен отримати чітку процесуальну відповідь», – наголосив глава держави.

У САП зазначають, що розслідування триває, а фігурантам справи можуть бути висунуті нові обвинувачення. Наразі суд розглядає запобіжний захід Ігорю Миронюку, якого прокуратура називає одним із ключових посередників у схемах, пов’язаних із Міндічем.